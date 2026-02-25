ISW upozorava: Kremlj bi mogao izazvati nuklearni incident i optužiti Ukrajinu

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je da Kremlj traži načine kako skrenuti pozornost s 'nesposobnosti ruske vojske' da ostvari ciljeve Moskve te bi u tu svrhu mogao izazvati nuklearni incident

Kako se ruska invazija na Ukrajinu nastavlja u petoj godini, Moskva bi mogla pokušati prikriti izostanak uspjeha na bojištu mogućom operacijom pod lažnom zastavom povezanom s nuklearnim incidentom, navodi se u izvješću. 'Kremlj možda planira okriviti Ukrajinu za nuklearni incident koji bi sama Rusija izazvala u Ukrajini', objavio je ISW, dodajući da Moskva to vidi kao sredstvo 'za uvjeravanje Zapada da napusti Ukrajinu ili kao dodatni pokušaj slamanja ukrajinske volje za nastavkom otpora'. Rusija je gađala ukrajinsku nuklearnu energetsku infrastrukturu, više puta napadajući nuklearne elektrane i prateće objekte. Takvi napadi nose rizik izazivanja nuklearnog incidenta, piše Euronews.

'Rusija bi mogla namjerno ili nenamjerno izazvati incident, a zatim optužiti Ukrajinu za uporabu nuklearnog ili radiološkog oružja', stoji u izvješću. Upozorenje ISW-a dolazi nakon, kako navode, 'neutemeljene tvrdnje' ruske Vanjske obavještajne službe (SVR) da Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska pokušavaju prebaciti 'prljavu bombu' ili nuklearno oružje Ukrajini. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov otišao je i korak dalje, rekavši da je 'namjera Pariza i Londona da Kijevu predaju nuklearnu bombu flagrantno kršenje međunarodnog prava'. 'Ta će informacija biti uzeta u obzir' tijekom pregovora o Ukrajini, dodao je Peskov. ISW ocjenjuje da se radi o 'koordiniranom informacijskom naporu' usmjerenom na podizanje retorike o nuklearnoj eskalaciji i odvraćanje pozornosti od godišnjice ruske invazije. Analitičari podsjećaju da je Kremlj i ranije koristio narativ o navodnoj ukrajinskoj namjeri uporabe 'prljave bombe' u trenucima intenzivnih zapadnih rasprava o vojnoj pomoći Kijevu. 'ISW i dalje procjenjuje da je uporaba ruskog nuklearnog oružja malo vjerojatna', stoji u izvješću.

Moguće mete: Černobil i Zaporižja? Ukrajina ima četiri nuklearne elektrane, a jedna je od 2022. pod ruskom kontrolom. Ruske snage okupirale su nuklearnu elektranu Zaporižja u prvim danima invazije. Tijekom protekle četiri godine Ukrajina nema pristup toj lokaciji, koju su ruske snage snažno militarizirale. Izvješće tvrtke McKenzie Intelligence Services, izrađeno na zahtjev Greenpeacea Ukrajina, pokazalo je nastavak militarizacije elektrane Zaporižja i pripadajuće infrastrukture. 'ZNPP funkcionira kao ruska vojna baza', uz izgradnju bunkera, hangara i brane, čime se krše sigurnosni protokoli. Elektrana je više puta doživjela potpuni gubitak napajanja, često zbog vojnih djelovanja. Nuklearna elektrana Zaporižja jedna je od deset najvećih na svijetu, a njezina sudbina usred borbi izaziva strah od moguće nuklearne katastrofe.