[FOTO] Zelenski na Bledskom forumu: Rusija je umjetno dizala cijene plina i prije rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u ponedjeljak je rekao da je ruski interes širiti „laž da su cijene energenata narasle zbog rata” u Ukrajini jer će time stvoriti zamor zapada oko podrške njegovoj zemlji.

Govoreći o zamoru svijeta ratom u Ukrajini i njegovim posljedicama, Zelenskij je rekao da je to „velik rizik”, no da bi bilo kakvi ustupci Moskvi doveli do nove agresije, što se već dogodilo nakon aneksije Krima te okupacije dijela Donbasa.

„Ne možete se umoriti u borbi za svoj život, nadam se da vi to nećete morati raditi na svom teritoriju. Ukrajina sada igra tu ulogu”.

Zelenskij je govorio na početku panela lidera na Bledskom strateškom forumu na kojem su sudjelovali slovenski premijer Robert Golob, hrvatski premijer Andrej Plenković, albanski premijer Edi Rama, islandski predsjednik Gudni Johannesson te, videolinkom, moldavska predsjednica Maia Sandu.