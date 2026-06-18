Zelenski: Moskva će gorjeti!

Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij od početka rata, a među metama se ponovno našla i Moskva. Napad je izazvao požar u rafineriji nafte u ruskoj prijestolnici, dok su se iznad grada uzdizali gusti stupovi dima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će se napadi nastaviti bude li Rusija nastavila gađati ukrajinske gradove i civile. 'Mi ne želimo ovaj rat, nikada ga nismo željeli i svi to znaju, kao i naši partneri. Ali ako Ukrajina gori, gorjet će i Moskva', rekao je Zelenski u glasovnoj poruci upućenoj novinarima, piše The Independent.

Nova meta bila moskovska rafinerija Prema navodima ukrajinskih i ruskih izvora, stotine dronova sudjelovale su u napadu tijekom noći. Jedna od glavnih meta bila je moskovska rafinerija nafte, koja je pogođena već drugi put ovog tjedna. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je ruska protuzračna obrana presrela oko 180 dronova koji su bili usmjereni prema glavnom gradu. Napad se smatra jednim od najvećih zračnih udara na ruski teritorij otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

More scenes from Moscow. pic.twitter.com/5fQ75bbGho — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026