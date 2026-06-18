Zelenski: Moskva će gorjeti!

Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij od početka rata, a među metama se ponovno našla i Moskva. Napad je izazvao požar u rafineriji nafte u ruskoj prijestolnici, dok su se iznad grada uzdizali gusti stupovi dima
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će se napadi nastaviti bude li Rusija nastavila gađati ukrajinske gradove i civile.
'Mi ne želimo ovaj rat, nikada ga nismo željeli i svi to znaju, kao i naši partneri. Ali ako Ukrajina gori, gorjet će i Moskva', rekao je Zelenski u glasovnoj poruci upućenoj novinarima, piše The Independent.
Nova meta bila moskovska rafinerija
Prema navodima ukrajinskih i ruskih izvora, stotine dronova sudjelovale su u napadu tijekom noći. Jedna od glavnih meta bila je moskovska rafinerija nafte, koja je pogođena već drugi put ovog tjedna.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je ruska protuzračna obrana presrela oko 180 dronova koji su bili usmjereni prema glavnom gradu.
Napad se smatra jednim od najvećih zračnih udara na ruski teritorij otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
Odgovor na napad na povijesni samostan u Kijevu
Ukrajinski napad uslijedio je nekoliko dana nakon velikog ruskog raketnog i dronovskog udara na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje deset osoba.
Među oštećenim objektima našao se i više od tisuću godina star Kijevsko-pečerski manastir, jedan od najvažnijih vjerskih i kulturnih spomenika Ukrajine.
Kijev tvrdi da je upravo taj napad bio jedan od razloga za snažan odgovor usmjeren prema Moskvi i ruskoj energetskoj infrastrukturi.
Nekoliko sati prije napada, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin mora pronaći način za završetak rata jer Rusija, prema njegovim riječima, trpi veće vojne gubitke od Ukrajine.
Posljednjih mjeseci obje strane intenzivirale su korištenje dronova za napade duboko iza bojišnice, pri čemu su ruski energetski objekti i ukrajinska gradska infrastruktura postali sve češće mete.