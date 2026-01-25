Zelenski: Dokument o sigurnosnim jamstvima SAD-a spreman je za potpisivanje

Američki dokument o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu u cijelosti je spreman i Kijev čeka vrijeme i mjesto za njegovo potpisivanje, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju, davši naslutiti da su pregovori s Rusijom tijekom vikenda u Abu Dhabiju donijeli određeni napredak

"Za nas su sigurnosna jamstva prvenstveno jamstva sigurnosti od SAD-a. Dokument je 100 posto spreman i čekamo naše partnere da potvrde datum i mjesto kad ćemo ga potpisati", rekao je Zelenskij na konferenciji za medije tijekom posjeta Vilniusu, glavnom gradu Litve. "Dokument će potom biti poslan na ratifikaciju američkom kongresu i ukrajinskom parlamentu", rekao je.

U petak i subotu, ukrajinski i ruski pregovarači održali su svoj prvi trilateralni sastanak zajedno s američkim posrednicima u Abu Dhabiju kako bi raspravljali o okviru Washingtona o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, no još nije dogovoren sporazum. Međutim, i Moskva i Kijev rekli su da su otvoreni za daljnji dijalog i više rasprava očekuje se sljedeće nedjelje u Abu Dhabiju, američki dužnosnik rekao je novinarima odmah nakon pregovora za vikend. "Američki plan u 20 točaka i problematične stavke se raspravljaju. Ima puno problematičnih pitanja, no sada ih je manje", rekao je Zelenski.