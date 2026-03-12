Amerikanci objavili: Izgubili smo Boeing KC-135 Stratotanker iznad Iraka

Američka vojska objavila je da je izgubila zrakoplov u 'incidentu' tijekom Operacije Epski bijes. U priopćenju Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) stoji da je američki zrakoplov za dopunjavanje gorivom 'izgubljen' tijekom vojnih operacija protiv Irana
'Središnje zapovjedništvo SAD-a svjesno je gubitka američkog zrakoplova za dopunjavanje gorivom KC-135. Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom Operacije Epski bijes, a akcije spašavanja su u tijeku. U incidentu su sudjelovala dva zrakoplova. Jedan od zrakoplova srušio se u zapadnom Iraku, dok je drugi sigurno sletio', priopćili su.
Dodali su da Boeing KC-135 Stratotanker 'nije izgubljen zbog neprijateljske vatre ili prijateljske vatre'.
'Više informacija bit će dostupno kako se situacija bude razvijala. Molimo za daljnje strpljenje kako bismo prikupili dodatne detalje i pružili pojašnjenje obiteljima pripadnika vojske', stoji u priopćenju CENTCOM-a.