Zeleno svjetlo za Hvar: Kreće projekt zaštite voda vrijedan 10 milijuna eura

Sporazumom se potvrđuje zajednička suglasnost za provedbu Projekta vrijednosti 10 milijuna eura koji obuhvaća izgradnju bujičnog i oborinskog kanala, fekalnog i vodoopskrbnog cjevovoda, proširenje kanalizacije u dijelu ulica Miće Marchija i Antifašizma, izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Milni te javne odvodnje u naseljima Brusje, Sveta Nedjelja i Velo Grablje, priopćeno je nakon potpisivanja Sporazuma.

Cilj projekta je zaštita starog dijela Hvara i hvarske Pjace od bujičnih poplava, unaprjeđenje komunalne infrastrukture, modernizacija sustava vodoopskrbe i odvodnje te poboljšanje kvalitete mora. Otvoreni bujični kanal predstavlja investiciju Hrvatskih voda dok su oborinski kanal i cjevovodi investicija Grada Hvara.

Predviđeno razdoblje realizacije Sporazuma je od 2026. do 2030. godine.