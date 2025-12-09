jačanje infrastrukture

Zeleno svjetlo za Hvar: Kreće projekt zaštite voda vrijedan 10 milijuna eura

Bi. S. / Hina

09.12.2025 u 01:19

Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Sporazum o sufinanciranju projekata korištenja, zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda na području grada Hvara vrijedan 10 milijuna eura potpisan je u ponedjeljak između Hrvatskih voda, Vodovoda Brač i Grada Hvara

Sporazumom se potvrđuje zajednička suglasnost za provedbu Projekta vrijednosti 10 milijuna eura koji obuhvaća izgradnju bujičnog i oborinskog kanala, fekalnog i vodoopskrbnog cjevovoda, proširenje kanalizacije u dijelu ulica Miće Marchija i Antifašizma, izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Milni te javne odvodnje u naseljima Brusje, Sveta Nedjelja i Velo Grablje, priopćeno je nakon potpisivanja Sporazuma.

Cilj projekta je zaštita starog dijela Hvara i hvarske Pjace od bujičnih poplava, unaprjeđenje komunalne infrastrukture, modernizacija sustava vodoopskrbe i odvodnje te poboljšanje kvalitete mora. Otvoreni bujični kanal predstavlja investiciju Hrvatskih voda dok su oborinski kanal i cjevovodi investicija Grada Hvara.

Predviđeno razdoblje realizacije Sporazuma je od 2026. do 2030. godine.

Svečanosti su prisustvovali ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, gradonačelnik Hvara Šime Ravlić, v.d. direktorice Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Irina Putica i direktor Vodovoda Brač Petar Anibalović.

Sporazum, kako je istaknuto, predstavlja ključni korak u jačanju zaštite voda i komunalne infrastrukture na Hvaru, smanjujući rizik od bujičnih poplava te omogućavajući modernizaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području cijelog grada. Istovremeno, osigurava se dugoročno sigurno i održivo upravljanje, što doprinosi kvaliteti života građana i posjetitelja Hvara.

Prije potpisivanja Sporazuma održan je i radni sastanak na kojem su razmotrene detaljne tehničke i financijske smjernice Projekta čime je osigurana koordinacija svih uključenih strana.

