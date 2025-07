Inspekcija zatvorila kamp na Hvaru: Nisu imali dozvolu, sve je bilo prljavo, a četiri puta su ih upozorili

'Izrečena mjera zabrane traje do otklanjanja nepravilnosti, odnosno do ishođenja rješenja o minimalnim uvjetima i kategorizaciji za kamp a najkraće trideset dana od dana izdavanja usmenog rješenja. Naglašavamo kako je trgovačko društvo pri donošenju rješenja koje je postalo izvršno danom donošenja, određen primjeren rok do izvršenja tako da se ne zaprime nove rezervacije te da se oslobodi prostor za boravak osoba', obrazlažu.

Oglušili se na četiri inspekcije

Međutim, kako kažu, u dosadašnjem tijeku obavljenih kontrolnih rješenja, (ukupno četiri), društvo se oglušilo na rješenje turističke inspekcije Državnog inspektorata te je nastavilo postupati protivno njegovoj izreci, i u ostavljenom roku je i nadalje zaprimilo i smjestilo goste. Djelomično su postupili po rješenju u dijelu zabrane reklamiranja tako da su obustavilo reklamiranje putem internetskih stranica društva.

'Društvo odnosno izvršitelj nije u dosadašnjem razdoblju kontrole rješenja poduzelo radnje koje je dužno poduzeti i o kojima je upoznato kroz inspekcijski postupak, kao i potrebu izmještanja gostiju u drugi odgovarajući smještaj ili drugi oblik naknade štete prema gostima. Napominjemo da je društvo u obvezi poduzeti u roku određenom do izvršenja sve potrebne radnje kako bi prostor kampa bio oslobođen za provedbu izvršenja rješenja. Stoga obveze prema gostima kampa nisu obveze ovog tijela, nego izvršitelja kao ugovorne strane koja je dužna s pažnjom dobrog gospodarstvenika postupati prema svojim gostima, a ne na njihovu štetu. Tim više što im je, s obzirom na smještajni kapacitet , u inspekcijskom postupku dan primjereni rok za dragovoljno izvršenje rješenja', navode.