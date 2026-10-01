Krenulo suđenje bivšoj ministrici: Na Bandićev nagovor namještala ravnatelja bolnice

Zbog zloporabe položaja i ovlasti u izboru ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, započelo je suđenje Ani Stavljenić Rukavini, ali i bivšoj bolničkoj i Vandićevoj pročelnici Andrei Šulentić

Dvije i pol godine nakon što je Županijski sud u Zagrebu odlučio da sudski postupak protiv bivše ministrice, a zatim i potpredsjednice zagrebačke Gradske skupštine, predsjednice Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak i NZJZ-a Andrija Štampar, Ane Stavljenić Rukavine te suoptuženice, bivše pročelnice stručne službe gradonačelnka Grada Zagreba, članice upravnog vijeća Srebrnjaka, Andree Šulentić, mora ići dalje, prvo ročište je zakazano tek danas, a kako piše Jutarnji, zapelo je već na početku. Naime, Stavljenić Rukavina se nije pojavila u sudnici, jer se, prema riječima njena odvjetnika Bojana Šupukovića, ona već tri godine nalazi u bolnici za produljeno liječenje zbog svog teškog zdravstvenog stanja. Stoga je sudac odredio provođenje psihijatrijsko-psihologijskog vještačenja kako bi se utvrdila njena sposobnost za raspravu. Ovisno o tome, sud će odrediti hoće li doći do razdvajanja postupka.

Bandićev utjecaj Obje optuženice se terete za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganje u tom kaznenom djelu, iako je na prvom optužnom vijeću kazneni progon protiv Stavljenić Rukavine obustavljen jer se smatralo da ne postoji svijest o djelu, odnosno u optužnici nije bilo obilježja navedenog kaznenog djela. No, kasnije je takvo tumačenje promijenjeno "jer je državni odvjetnik u optužnici jasno opisao u kojem su cilju optuženice postupale, a to je omogućavanje jednom kandidatu povoljnijeg položaja u imenovanju za ravnatelja jedne bolnice". Riječ je, naime, o izboru ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak. Obje optuženice su ranije odbacile krivnju. No, optužnica počiva na snimkama telefonskih razgovora tadašnje gradonačelnika Milana Bandića sa Stavljenić Rukavinom i svojom pročelnicom Šulentić. Iz razgovora je vidljivo kakve su radnje poduzimane da bi na mjesto ravnatelja DB-a Srebrnjak bila izabrana osoba od Bandićeva povjerenja. Tužitelji tvrde da se iz razgovora s Bandićem vidi "utjecaj i bezuvjetni autoritet Bandića te da niti jedna značajnija odluka u Gradu nije donošena bez njegova znanja i suglasnosti".

Razne opstrukcije Boro Nogalo je bio ravnatelj Srebrnjaka od 1997. do kraja 2019. godine. U to je vrijeme bolnica bila nositelj projekta Dječjeg centra za translacijsku medicinu vrijednog 432 milijuna tadašnjih kuna i da je isti bio financiran iz Europske unije. Na kraju taj projekt nije realiziran. "Tijekom razdoblja dobivanja tog projekta bolnica je trpjela razne opstrukcije Grada Zagreba na čelu s Bandićem. U tome ga je podržavala Stavljenić Rukavina, koja je postavljena na čelo Upravnog vijeća i koja je na sjednici 2019. predložila moje razrješenje zbog navodnih nepravilnosti. Smijenjen sam 4. prosinca, a na sjednici je nazočila pravnica Grada Šulentić. Odluku o mom razrješenju Općinski radni sud je proglasio nezakonitom. Raspisan je novi natječaj na koji sam se javio zajedno s još pet osoba. Kandidati su iznosili programe, ali intervju nije bio korektan i bilo je očito kako niti jedan kandidat iz DB Srebrnjak nije poželjan, a preferirao se Korolija-Marinić. Članica Upravnog vijeća nije htjela za njega glasati pa je odmah smijenjena, a na njezino mjesto je postavljena Andrea Šulentić. Natječaj za ravnatelja je poništen i raspisan je novi. Javilo se nas šest, a među kandidatima ovaj put je bio i novinar Domagoj Zovak, koji je želio pokazati apsurdnost natječaja. Na kraju je izabran specijalizant radiologije Ivo Dumić Čule koji se nikad nije bavio kliničkom praksom, a što je nezabilježen slučaj u svijetu da specijalizant bude ravnatelj bolnice", posvjedočio je svojedobno Boro Nogalo u tužiteljstvu.