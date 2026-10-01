ana stavljenić rukavina

Krenulo suđenje bivšoj ministrici: Na Bandićev nagovor namještala ravnatelja bolnice

M.Da.

01.10.2026 u 17:40

Ana Stavljenić Rukavina
Ana Stavljenić Rukavina Izvor: Pixsell / Autor: Borna Filic/PIXSELL
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Zbog zloporabe položaja i ovlasti u izboru ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, započelo je suđenje Ani Stavljenić Rukavini, ali i bivšoj bolničkoj i Vandićevoj pročelnici Andrei Šulentić

Dvije i pol godine nakon što je Županijski sud u Zagrebu odlučio da sudski postupak protiv bivše ministrice, a zatim i potpredsjednice zagrebačke Gradske skupštine, predsjednice Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak i NZJZ-a Andrija Štampar, Ane Stavljenić Rukavine te suoptuženice, bivše pročelnice stručne službe gradonačelnka Grada Zagreba, članice upravnog vijeća Srebrnjaka, Andree Šulentić, mora ići dalje, prvo ročište je zakazano tek danas, a kako piše Jutarnji, zapelo je već na početku.

Naime, Stavljenić Rukavina se nije pojavila u sudnici, jer se, prema riječima njena odvjetnika Bojana Šupukovića, ona već tri godine nalazi u bolnici za produljeno liječenje zbog svog teškog zdravstvenog stanja. Stoga je sudac odredio provođenje psihijatrijsko-psihologijskog vještačenja kako bi se utvrdila njena sposobnost za raspravu. Ovisno o tome, sud će odrediti hoće li doći do razdvajanja postupka.

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Bandićev utjecaj

Obje optuženice se terete za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganje u tom kaznenom djelu, iako je na prvom optužnom vijeću kazneni progon protiv Stavljenić Rukavine obustavljen jer se smatralo da ne postoji svijest o djelu, odnosno u optužnici nije bilo obilježja navedenog kaznenog djela. No, kasnije je takvo tumačenje promijenjeno "jer je državni odvjetnik u optužnici jasno opisao u kojem su cilju optuženice postupale, a to je omogućavanje jednom kandidatu povoljnijeg položaja u imenovanju za ravnatelja jedne bolnice".

Riječ je, naime, o izboru ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak. Obje optuženice su ranije odbacile krivnju. No, optužnica počiva na snimkama telefonskih razgovora tadašnje gradonačelnika Milana Bandića sa Stavljenić Rukavinom i svojom pročelnicom Šulentić. Iz razgovora je vidljivo kakve su radnje poduzimane da bi na mjesto ravnatelja DB-a Srebrnjak bila izabrana osoba od Bandićeva povjerenja.

Tužitelji tvrde da se iz razgovora s Bandićem vidi "utjecaj i bezuvjetni autoritet Bandića te da niti jedna značajnija odluka u Gradu nije donošena bez njegova znanja i suglasnosti".

Boro Nogalo
Boro Nogalo Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL

Razne opstrukcije

Boro Nogalo je bio ravnatelj Srebrnjaka od 1997. do kraja 2019. godine. U to je vrijeme bolnica bila nositelj projekta Dječjeg centra za translacijsku medicinu vrijednog 432 milijuna tadašnjih kuna i da je isti bio financiran iz Europske unije. Na kraju taj projekt nije realiziran.

"Tijekom razdoblja dobivanja tog projekta bolnica je trpjela razne opstrukcije Grada Zagreba na čelu s Bandićem. U tome ga je podržavala Stavljenić Rukavina, koja je postavljena na čelo Upravnog vijeća i koja je na sjednici 2019. predložila moje razrješenje zbog navodnih nepravilnosti. Smijenjen sam 4. prosinca, a na sjednici je nazočila pravnica Grada Šulentić. Odluku o mom razrješenju Općinski radni sud je proglasio nezakonitom.

Raspisan je novi natječaj na koji sam se javio zajedno s još pet osoba. Kandidati su iznosili programe, ali intervju nije bio korektan i bilo je očito kako niti jedan kandidat iz DB Srebrnjak nije poželjan, a preferirao se Korolija-Marinić. Članica Upravnog vijeća nije htjela za njega glasati pa je odmah smijenjena, a na njezino mjesto je postavljena Andrea Šulentić. Natječaj za ravnatelja je poništen i raspisan je novi. Javilo se nas šest, a među kandidatima ovaj put je bio i novinar Domagoj Zovak, koji je želio pokazati apsurdnost natječaja. Na kraju je izabran specijalizant radiologije Ivo Dumić Čule koji se nikad nije bavio kliničkom praksom, a što je nezabilježen slučaj u svijetu da specijalizant bude ravnatelj bolnice", posvjedočio je svojedobno Boro Nogalo u tužiteljstvu.

Dječja bolnica Srebrnjak
Dječja bolnica Srebrnjak Izvor: Pixsell / Autor: Boris Scitar/PIXSELL

Specijalizant postao ravnatelj Bolnice

Liječnica bolnice Mirjana T. također je ostala začuđena da specijalizant postane ravnatelj bolnice.

"To je kao da savjetnik bude izabran za predsjednika suda. Intervjui su bili u mučnoj atmosferi. Motivacija za smjenu ravnatelja i postavljanje novog čovjeka podobnog gradonačelniku bila je u preuzimanju projekta Dječjeg centra za translacijsku medicinu, ali i atraktivnog zemljišta u Brestovcu u vlasništvu bolnice, na kojem se sada nalazi postaja žičare", zaključila je liječnica sa Srebrnjaka.

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