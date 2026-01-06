Zbog snijega najviši stupanj pripravnosti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Prometnice sjeverozapadne Hrvatske i prije nego što su se zabijelile bile su tretirane solju, no zbog rijetkog prometa sol se ne stigne miješati sa snijegom da bi ga otopila, kazao je za Hinu Mario Vdović, član Uprave PZC-a Varaždin, te dodao da je na snazi najviši stupanj pripravnosti.
PZC Varaždin zadužen je za čišćenje državnih cesta u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, a u Koprivničko križevačkoj, u zimskim uvjetima brinu o prohodnosti, osim državnih, i lokalnih prometnica.
Trenutno je na snazi treći i ujedno najviši stupanj pripravnosti.
Vdović kaže da su sa posipanjem solju počeli nekoliko dana prije snježnih padalina te da soli ima dovoljno za narednih 10 dana. Uskoro bi trebala stići i nova isporuka.
Na pitanje kako to da su prometnice bijele, odgovorio je da unutar sat vremena padne dva do tri centimetara novog snijega. To ne znači da radnici ne brinu o cestama, nego je promet rijedak pa se sol ne uspijeva miješati sa snijegom da bi ga otopila. S druge strane, treba znati da se ispod tog snijega ne nalazi poledica, upravo zbog pravovremenog tretiranja asfalta solju, naglasio je.
Vdović je napomenuo da su u narednim danima u najavi vrlo niske jutarnje temperatura, čak do -10. U takvim uvjetima zimske službe ograničene su svojim djelovanjem, rekao je te pojasnio da sol djeluje do -7 stupnjeva Celzijusa apelirajući na vozače da, kad na tako niskim temperaturama kreću na posao, pripaze na brzinu i drže veći razmak među vozilima.
PZC je na državne ceste Varaždinske županije poslao 15 vozila, a još ih se 12 nalazi u samom Varaždinu.
U Međimurskoj županiji u pogonu je pet vozila, dok ih je u Koprivničko-križevačkoj devet, uz dodatna vozila koja čiste led i snijeg po lokalnim i županijskim cestama.