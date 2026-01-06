Zbog snijega najviši stupanj pripravnosti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Vdović kaže da su sa posipanjem solju počeli nekoliko dana prije snježnih padalina te da soli ima dovoljno za narednih 10 dana. Uskoro bi trebala stići i nova isporuka.

PZC Varaždin zadužen je za čišćenje državnih cesta u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, a u Koprivničko križevačkoj, u zimskim uvjetima brinu o prohodnosti, osim državnih, i lokalnih prometnica.

Na pitanje kako to da su prometnice bijele, odgovorio je da unutar sat vremena padne dva do tri centimetara novog snijega. To ne znači da radnici ne brinu o cestama, nego je promet rijedak pa se sol ne uspijeva miješati sa snijegom da bi ga otopila. S druge strane, treba znati da se ispod tog snijega ne nalazi poledica, upravo zbog pravovremenog tretiranja asfalta solju, naglasio je.

Vdović je napomenuo da su u narednim danima u najavi vrlo niske jutarnje temperatura, čak do -10. U takvim uvjetima zimske službe ograničene su svojim djelovanjem, rekao je te pojasnio da sol djeluje do -7 stupnjeva Celzijusa apelirajući na vozače da, kad na tako niskim temperaturama kreću na posao, pripaze na brzinu i drže veći razmak među vozilima.

PZC je na državne ceste Varaždinske županije poslao 15 vozila, a još ih se 12 nalazi u samom Varaždinu.

U Međimurskoj županiji u pogonu je pet vozila, dok ih je u Koprivničko-križevačkoj devet, uz dodatna vozila koja čiste led i snijeg po lokalnim i županijskim cestama.