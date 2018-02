Zbog snijega besplatna autocesta kroz Gorski kotar, evo tko se smije prijaviti

Kako se ističe u priopćenju, gradonačelnik Delnica Ivica Knežević dogovorio je besplatno korištenje AC 6 na potezu od naplatne postaje Vrbovsko nadalje prema Rijeci do subote, uključujući i taj dan za sve one koji žive u Gorskom kotaru, a rade u Rijeci i obratno, za one koji iz Rijeke putuju na posao u Gorski kotar.

'Znam da će mi mnogi prigovarati što sam si kao gradonačelnik jedne jedinice lokalne samouprave dao za pravo zastupati interese čitavog Gorskog kotara, no situacija je hitna i ne trpi odlaganja. Uostalom taj potez donosi dobro za sve pa se možda i neće nitko žaliti. Oslobađanje od naplate dogovorio sam s ministrom Olegom Butkovićem, a on je dalje pokrenuo akciju prema Upravi Hrvatskih autocesta', istaknuo je Knežević.

Stoga, svi koje obuhvaća ovaj akcijski plan, javlja Novi list, mogu javiti svoje registarske oznake automobila (DE, RI-za Vrbovsko ili neka druga oznaka ako su automobili na leasing), SMS-om na gradonačelnikov broj: 098-210-771.