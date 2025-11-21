Zbog crvenog alarma DHMZ-a oglasilo se i Ravnateljstvo Civilne zaštite

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH podsjeća sve koji planiraju na put tijekom vikenda da je DHMZ za danas izdao crveno upozorenje za jaku i mjestimice olujnu i jaku olujnu buru u Velebitskom kanalu te narančasto upozorenje za jaku, mjestimice vrlo jaku i olujnu buru za Kvarner
Za sutra su izdali crveno upozorenje za olujnu i jaku, mjestimice orkansku buru, a narančasto upozorenje za jaku i olujnu buru te za snijeg, uz moguće snježne zapuhe na području Istre, Kvarner i Velebitskog kanala.
Iz Ravnateljstva CZ-a dodaju da je potrebno pratiti upute HHMZ-a i Hrvatskog autokluba.
Također dodaju da vozači prilagode vožnju zimskim uvjetima, smanje brzinu, koristite zimsku opremu i izbjegavaju vožnju u uvjetima snježnih padalina ili zaleđenih cesta.