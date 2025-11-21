vremenske nepogode

Zbog crvenog alarma DHMZ-a oglasilo se i Ravnateljstvo Civilne zaštite

V. B.

21.11.2025 u 16:47

Očekuje se da bi bura mogla stvarati probleme u prometu
Očekuje se da bi bura mogla stvarati probleme u prometu Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH podsjeća sve koji planiraju na put tijekom vikenda da je DHMZ za danas izdao crveno upozorenje za jaku i mjestimice olujnu i jaku olujnu buru u Velebitskom kanalu te narančasto upozorenje za jaku, mjestimice vrlo jaku i olujnu buru za Kvarner

Za sutra su izdali crveno upozorenje za olujnu i jaku, mjestimice orkansku buru, a narančasto upozorenje za jaku i olujnu buru te za snijeg, uz moguće snježne zapuhe na području Istre, Kvarner i Velebitskog kanala.

Iz Ravnateljstva CZ-a dodaju da je potrebno pratiti upute HHMZ-a i Hrvatskog autokluba.

Također dodaju da vozači prilagode vožnju zimskim uvjetima, smanje brzinu, koristite zimsku opremu i izbjegavaju vožnju u uvjetima snježnih padalina ili zaleđenih cesta.

