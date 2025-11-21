Zbog crvenog alarma DHMZ-a oglasilo se i Ravnateljstvo Civilne zaštite

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH podsjeća sve koji planiraju na put tijekom vikenda da je DHMZ za danas izdao crveno upozorenje za jaku i mjestimice olujnu i jaku olujnu buru u Velebitskom kanalu te narančasto upozorenje za jaku, mjestimice vrlo jaku i olujnu buru za Kvarner