Mirna Zidarić zaplivala usred studenog: Pokazala je da joj bura i kalendar ne znače mnogo

Nekadašnja uzdanica HRT-ovog sportskog programa, Mirna Zidarić slobodne trenutke najradije provodi u svom Primoštenu, gdje joj hladnije vrijeme tek pojača doživljaj čistog mora i mirnih, izvansezonskih dana. Pokazala je da joj bura i kalendar ne znače mnogo: usred studenog uskočila je u more i tako podsjetila koliko voli aktivan i zdravi način života
Na obali koja joj je drugi dom, Mirna Zidarić je 'ukrala' nekoliko sunčanih sati za kratko kupanje u moru i reset, uz onaj poznati dalmatinski miks šuma valova i tišine izvan turističke vreve.
Zdrav i ispunjen život
'Jutra su svježija, a jutarnja rutina osvježavajuća', poručila je Mirna pored fotografija svog novog boravka u Primoštenu gdje ima obiteljsku vikendicu. Poznato je i da njeguje uravnotežen životni stil – od redovitih šetnji uz more i plivanja do prakse joge, kojom održava snagu, fleksibilnost i fokus.
Nedavno je u Zagrebu održala svoju prvu radionicu 'Binge & Burn' u kojoj je polaznicama demontrirala mini vježbe koje se mogu raditi uz gledatenje televizije. Na to su je potaknule brojne poruke i uputi brojnih pratiteljica na društvenim mrežama. Ranije je izjavila da zna kako su estetski zahvati danas trend i da nikome ne želi suditi, ali smatra kako bi se mladi trebali više usmjeriti na osobni razvoj i obrazovanje, a manje na izgled, koji takvim zahvatima rijetko nadmaši ono što im je priroda već dala.