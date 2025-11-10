USKOČILA U MORE

Mirna Zidarić zaplivala usred studenog: Pokazala je da joj bura i kalendar ne znače mnogo

D.A.M.

10.11.2025 u 11:13

Mirna Zidarić
Mirna Zidarić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatni album
Bionic
Reading

Nekadašnja uzdanica HRT-ovog sportskog programa, Mirna Zidarić slobodne trenutke najradije provodi u svom Primoštenu, gdje joj hladnije vrijeme tek pojača doživljaj čistog mora i mirnih, izvansezonskih dana. Pokazala je da joj bura i kalendar ne znače mnogo: usred studenog uskočila je u more i tako podsjetila koliko voli aktivan i zdravi način života

Na obali koja joj je drugi dom, Mirna Zidarić je 'ukrala' nekoliko sunčanih sati za kratko kupanje u moru i reset, uz onaj poznati dalmatinski miks šuma valova i tišine izvan turističke vreve.

vezane vijesti

Zdrav i ispunjen život

'Jutra su svježija, a jutarnja rutina osvježavajuća', poručila je Mirna pored fotografija svog novog boravka u Primoštenu gdje ima obiteljsku vikendicu. Poznato je i da njeguje uravnotežen životni stil – od redovitih šetnji uz more i plivanja do prakse joge, kojom održava snagu, fleksibilnost i fokus.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatni album

Nedavno je u Zagrebu održala svoju prvu radionicu 'Binge & Burn' u kojoj je polaznicama demontrirala mini vježbe koje se mogu raditi uz gledatenje televizije. Na to su je potaknule brojne poruke i uputi brojnih pratiteljica na društvenim mrežama. Ranije je izjavila da zna kako su estetski zahvati danas trend i da nikome ne želi suditi, ali smatra kako bi se mladi trebali više usmjeriti na osobni razvoj i obrazovanje, a manje na izgled, koji takvim zahvatima rijetko nadmaši ono što im je priroda već dala.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE ZBOG ROĐENDANA

SVE ZBOG ROĐENDANA

Party kod Bezosa izmaknuo kontroli: Na tulum Kris Jenner 'banula' i policija
RASPRIČAO SE

RASPRIČAO SE

Nikad iskreniji princ William: 'Odlučili smo djeci reći sve'
LADY MARGARITA ARMSTRONG-JONES

LADY MARGARITA ARMSTRONG-JONES

Nova zvijezda u obitelji: Unuka princeze Margaret od bake nije naslijedila samo skupocjeni nakit

najpopularnije

Još vijesti