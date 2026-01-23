Završio prvi dan pregovora: Cure detalji razgovora o sudbini Ukrajine

Trilateralni razgovori između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije, održani danas u Abu Dhabiju, ocijenjeni su produktivnima i nastavit će se sutra, prenosi Sky News.

'Današnji trilateralni sastanak u Abu Dhabiju između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije bio je produktivan. Razgovori će se nastaviti sutra', rekao je dužnosnik Bijele kuće za NBC News. Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, strane su se također složile da će sutra nastaviti razgovore. 'Sastanak se fokusirao na parametre za okončanje rata u Rusiji i daljnju logiku pregovaračkog procesa usmjerenog na napredak prema dostojanstvenom i trajnom miru. Dodatni sastanci zakazani su za sutra. Sutra će se ukrajinskoj delegaciji pridružiti načelnik Glavnog stožera, general Andrij Hnatov, i zamjenik načelnika Obrambene obavještajne službe Ukrajine, general-pukovnik Vadim Skibitski', objavio je na društvenim mrežama glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov.

In Abu Dhabi, together with Kyrylo Budanov, @arakhamia_david , and @SergiyKyslytsya, we took part in a trilateral meeting involving the Ukrainian, American, and Russian sides. We appreciate the U.S. mediation.



On the U.S. side, the consultations included Special Envoy… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 23, 2026

Na društvenim mrežama oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rekao je da bi njegova delegacija do sada trebala dobiti odgovore od Rusije te da je ključno 'Rusija da bude spremna okončati rat koji je sama započela'. 'Što se tiče sadržaja današnjih rasprava, još je prerano za donošenje zaključaka. Vidjet ćemo kako će se razgovor sutra razvijati i kakve će rezultate donijeti', dodao je.

Ukrainian diplomatic team reports almost every hour from the UAE, where a conversation took place today involving the Ukrainian, American, and Russian delegations. They are discussing the parameters for ending the war.



By now, our team should already have at least some answers… pic.twitter.com/U1IsDfWWiZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 23, 2026

Ruska državna novinska agencija TASS citirala je izvore iz pregovora koji su rekli da su razgovori uključivali i stvaranje tampon zona u slučaju prekida vatre. Podsjetimo, riječ je o prvim poznatim izravnim pregovorima između Moskve i Kijeva o američkom planu za rješenje rata, koji je od veljače 2022. prouzročio desetke tisuća mrtvih. Pregovori se odvijaju u teškim okolnostima za Ukrajinu koja je i dalje meta gotovo svakodnevnih ruskih bombardiranja, posebno energetske infrastrukture. I dalje je najveći kamen spoticanja teritorijalno pitanje. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da ukrajinske oružane snage moraju napustiti Donbas i povući se iz njega te da je to vrlo važan uvjet. Dodao je kako je bez rješavanja teritorijalnog pitanja uzaludno nadati se zaključivanju dugoročnog sporazuma.

⚡️The first footage of talks between Ukraine, the United States, and Russia in Abu Dhabi



The trilateral meeting will continue tomorrow.



In his evening address, Zelensky did not disclose details but stressed that the sides are discussing the parameters for ending the war. pic.twitter.com/CRD4SZh6Pf — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2026

Sastanak u Abu Dhabiju održava se dan nakon dvaju susreta na najvišoj razini: sastanka u Davosu između Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa i sastanka u Moskvi između Vladimira Putina i američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera. VIDEO: Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

