Zastrašujuće procjene: Super El Niño ubit će 450.000 ljudi, ove zemlje su najugroženije

Rekordno snažan El Niño koji trenutačno zagrijava planet mogao bi u idućih šest mjeseci biti povezan s više od 450 tisuća dodatnih smrti od vrućine, procjenjuju klimatski znanstvenici

Prema novom izvješću Climate Impact Laba, najveći bi teret mogli podnijeti neke od najsiromašnijih i najtoplijih zemalja svijeta, od Nigerije i Indonezije do Indije i Sudana. Procjena se odnosi na razdoblje od rujna 2026. do veljače 2027., odnosno na razdoblje za koje trenutačno postoje temperaturne prognoze. Znanstvenici ipak očekuju da bi povećana smrtnost povezana s vrućinom mogla potrajati sve do lipnja ili srpnja iduće godine, piše The Guardian. El Niño već ruši rekorde Ovaj El Niño već je dosegnuo razine kakve dosad nisu zabilježene. U ponedjeljak je temperatura u ključnom području tropskog Pacifika premašila prethodni rekord, i to nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Britanski Met Office potvrdio je da je trenutačni događaj premašio sva dosad zabilježena El Niña u dostupnom promatranom razdoblju.

Znanstvenici ga zato opisuju kao iznimno snažan događaj, a u medijima se već koristi izraz 'super El Niño'. Riječ je o prirodnom klimatskom fenomenu, no njegovi se učinci odvijaju na već zagrijanom planetu, zbog čega ekstremne temperature mogu biti još izraženije. Procjena od 451 tisuće dodatnih smrtnih slučajeva temelji se na modelima koji prate odnos između temperatura i smrtnosti u 24.378 regija diljem svijeta. Ti su podaci kombinirani s prognozama temperature povezanim s El Niñom, a kao početna vrijednost uzet je prosječan broj smrti povezanih s vrućinom u razdoblju od 1996. do 2025. godine. Samo izvješće još treba proći znanstvenu recenziju. Najugroženije zemlje Najveći broj dodatnih smrti u sljedećih šest mjeseci očekuje se u tropskim državama. Među najpogođenijima su Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil. Sjedinjene Države također se nalaze među 20 najugroženijih zemalja, s procijenjenih oko 3500 dodatnih smrti od vrućine. Posebno izloženi bit će i Sahel te jugoistočna Azija. 'Procjena od 451.000 ljudi toliko je velika brojka da može djelovati apstraktno, ali nju čine roditelji i djeca, bake i djedovi, susjedi, ljudi koji idu na posao, brinu o obiteljima i žive svoje živote', izjavio je profesor Michael Greenstone, suosnivač Climate Impact Laba i jedan od autora izvješća. Autori pritom naglašavaju da se mnoge smrti mogu spriječiti. Kao moguće mjere navode preciznije prognoziranje toplinskih valova, otvaranje centara za rashlađivanje, dodatno osoblje u zdravstvenim ustanovama tijekom najtoplijih razdoblja te bolju zaštitu ljudi koji rade na otvorenom.