Vesna Pusić otkrila što ju je najviše dojmilo u Trumpovu govoru: To je legitimno, ali...

Govor Donalda Trumpa pred Općom skupštinom UN-a, njegov sukob s američkim medijima i niz kontroverznih vanjskopolitičkih poruka komentirala je bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u RTL Direktu

Trump je u govoru u New Yorku zaprijetio Iranu mogućim uništenjem ako ne bude dogovora, ponovno govorio o brzoj završnici rata u Ukrajini, kritizirao međunarodne institucije i hvalio američku dominaciju u umjetnoj inteligenciji. Istodobno je Bijela kuća pokrenula Trump TV, 24-satni internetski kanal, nakon što je Trump zabranio pristup CNN-u, Politicu i MS NOW-u. 'Više ništa ne čudi što dolazi od Trumpa' Na pitanje o zabrani pristupa pojedinim medijima, Pusić je rekla da Trumpov odnos prema novinarima više nije iznenađenje, piše Danas.hr. 'Više ništa ne čudi što dolazi od Trumpa. On ima opsesiju s medijima i forsiranjem onoga što je njegova nekadašnja glasnogovornica nekada nazvala alternativnim istinama. On voli tu istinu koja je zapravo laž i ne voli da se izvještava ili da ga se pita čak i o stvarima koje on ne želi da budu istina', kazala je.

Pusić je kao primjer izdvojila pitanje cijena benzina u SAD-u. Prema njezinu tumačenju, Trump se razljutio kada ga je novinarka CNN-a pitala o njihovu rastu, iako se kretanje cijena može provjeriti u javno dostupnim podacima. Smatra i da se njegov odnos prema medijima s vremenom pogoršao. 'Mislim da se to s vremenom, odnosno s njegovim boravkom na vlasti, malo i pogoršalo. Okružen je ljudima koji mu samo ugađaju, koji mu idu niz dlaku i koji se boje da će ih na neki način izbaciti iz svoje orbite jer će onda postati ono što su i prije bili – puno, puno manje od onoga što su sada.' 'Vrhunac tog neronovskog sindroma' Poseban komentar imala je i na pokretanje Trump TV-a. Bijela kuća kanal emitira 24 sata dnevno, a zasad uglavnom prikazuje snimke Trumpovih govora, poteze administracije i druge sadržaje koje proizvodi ili distribuira sama administracija. 'Da, on sam tamo nastupa. Mislim da to jedini i gleda, možda još nekolicina ljudi oko njega. To je, kako bi se reklo, vrhunac tog neronovskog sindroma – da svijet postoji zbog mene.' Pusić smatra da se time mijenja sama funkcija televizije. 'Dakle, više televizija nije nešto što postoji da informira ljude ili da ih na neki način angažira, odnosno da se obraća javnosti. Na kraju postoji samo da Donald Trump može gledati samog sebe. Jer Trump TV sigurno nitko ne gleda.'