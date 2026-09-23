Vesna Pusić otkrila što ju je najviše dojmilo u Trumpovu govoru: To je legitimno, ali...

Govor Donalda Trumpa pred Općom skupštinom UN-a, njegov sukob s američkim medijima i niz kontroverznih vanjskopolitičkih poruka komentirala je bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u RTL Direktu
Trump je u govoru u New Yorku zaprijetio Iranu mogućim uništenjem ako ne bude dogovora, ponovno govorio o brzoj završnici rata u Ukrajini, kritizirao međunarodne institucije i hvalio američku dominaciju u umjetnoj inteligenciji. Istodobno je Bijela kuća pokrenula Trump TV, 24-satni internetski kanal, nakon što je Trump zabranio pristup CNN-u, Politicu i MS NOW-u.
'Više ništa ne čudi što dolazi od Trumpa'
Na pitanje o zabrani pristupa pojedinim medijima, Pusić je rekla da Trumpov odnos prema novinarima više nije iznenađenje, piše Danas.hr.
'Više ništa ne čudi što dolazi od Trumpa. On ima opsesiju s medijima i forsiranjem onoga što je njegova nekadašnja glasnogovornica nekada nazvala alternativnim istinama. On voli tu istinu koja je zapravo laž i ne voli da se izvještava ili da ga se pita čak i o stvarima koje on ne želi da budu istina', kazala je.
Pusić je kao primjer izdvojila pitanje cijena benzina u SAD-u. Prema njezinu tumačenju, Trump se razljutio kada ga je novinarka CNN-a pitala o njihovu rastu, iako se kretanje cijena može provjeriti u javno dostupnim podacima.
Smatra i da se njegov odnos prema medijima s vremenom pogoršao.
'Mislim da se to s vremenom, odnosno s njegovim boravkom na vlasti, malo i pogoršalo. Okružen je ljudima koji mu samo ugađaju, koji mu idu niz dlaku i koji se boje da će ih na neki način izbaciti iz svoje orbite jer će onda postati ono što su i prije bili – puno, puno manje od onoga što su sada.'
'Vrhunac tog neronovskog sindroma'
Poseban komentar imala je i na pokretanje Trump TV-a. Bijela kuća kanal emitira 24 sata dnevno, a zasad uglavnom prikazuje snimke Trumpovih govora, poteze administracije i druge sadržaje koje proizvodi ili distribuira sama administracija.
'Da, on sam tamo nastupa. Mislim da to jedini i gleda, možda još nekolicina ljudi oko njega. To je, kako bi se reklo, vrhunac tog neronovskog sindroma – da svijet postoji zbog mene.'
Pusić smatra da se time mijenja sama funkcija televizije.
'Dakle, više televizija nije nešto što postoji da informira ljude ili da ih na neki način angažira, odnosno da se obraća javnosti. Na kraju postoji samo da Donald Trump može gledati samog sebe. Jer Trump TV sigurno nitko ne gleda.'
Trump pred UN-om kao na skupu u Kentuckyju
Osvrnula se i na Trumpov govor pred Općom skupštinom UN-a. Američki predsjednik ondje je govorio o Iranu, Ukrajini, migraciji, Kubi, otvorenim granicama, međunarodnim institucijama i umjetnoj inteligenciji, a pritom je više puta isticao američku moć i interese.
Pusić smatra da je upravo način obraćanja bio posebno neobičan.
'Da je Amerika najbolja u umjetnoj inteligenciji, to je istina. Katkad mu promakne i neka istina. Ali ono što me se najviše dojmilo u njegovu govoru pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda jest činjenica da je pred predstavnicima 193 države cijelog svijeta, govorio apsolutno isto kao na svom MAGA skupu u Kentuckyju.'
Njegov govor opisala je kao 'svojevrsni roman toka svijesti'.
'Bio je to svojevrstan roman toka svijesti – malo o migraciji, malo o propasti europskih kultura. To je jedna od njegovih opsesija. Malo o tome kako će pregovarati s Iranom, ali će ga možda i sasvim uništiti. Malo o tome kako su otvorene granice nešto najgore što postoji. To se također odnosi na nas, odnosno na Europu i na Schengen, koji je inače jedna od najdragocjenijih stvari koje smo izmislili u Europi.'
'To nije auditorij koji to zanima'
Pusić smatra da je problem i u tome što Trump, prema njezinu mišljenju, istu poruku šalje bez obzira na to kome govori.
'Govorio je, dakle, jedan roman toka svijesti unutar kojeg su se isprekidano pojavljivale njegove tvrdnje da će provesti neke politike ili da provodi politike koje će biti apsolutno najbolje za Ameriku i ići apsolutno u korist Amerike.'
Smatra da je legitimno da američki predsjednik zastupa interese SAD-a, ali da je govor pred UN-om namijenjen široj međunarodnoj publici.
'Legitimno je da on to radi i da to misli. Ali to nije auditorij koji to zanima. Ovo je Opća skupština Ujedinjenih naroda.'
Objašnjavajući što bi, prema njezinu mišljenju, zemlje u toj dvorani zapravo željele čuti, dodala je:
'Najmanje ih zanima što će najveća i zasad najbogatija svjetska sila napraviti za sebe. Zanima ih kako će se to reflektirati na svijet. To je auditorij koji takve stvari zanimaju.'
Zaključila je da Trump, prema njezinu dojmu, govori gotovo istim jezikom pred vrlo različitim publikama.
'Što će Amerika napraviti, eventualno zanima neku američku publiku kada pred njom govori. Ali i tamo on govori taj roman toka svijesti, ponavljajući riječi i rečenice. Dakle, očito više nije ili uopće nije u stanju razlikovati publiku pred kojom govori i kojoj se obraća.'