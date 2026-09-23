Papa putuje, a iza njega se pokreće golemi sigurnosni stroj: Evo što se događa iza kulisa

Lav će osim Pariza posjetiti i marijansko svetište u Lourdesu te Metz, gradić na granici s Njemačkom, dom Roberta Schumana, jednog od osnivača Europske unije.

„Posjet pape Lava Francuskoj pokrenuo je pravi val” interesa, rekao je Reutersu umirovljeni francuski biskup Marc Stenger. Za sudjelovanje na misi na otvorenom u blizini Elizejskih poljana prijavilo se 600 tisuća ljudi.

Papa će se tijekom četverodnevnog posjeta susresti sa žrtvama zlostavljanja, obratiti se francuskim i europskim čelnicima i UNESCO-u.

Papa Lav XIV. bit će u Francuskoj od 25. do 28. rujna, a na njega će budno paziti 15 tisuća pripadnika snaga sigurnosti.

Prvi papa Amerikanac tamo će održati govor o „korijenima Europe za mir i jedinstvo”, piše Reuters, dodajući da je Francuski predsjednik Emmanuel Macron na taj događaj pozvao čelnike svih članica EU-a.

Iako su pripreme predmet stalne komunikacije između Vatikana i Elizejske palače, prvi papin posjet Parizu od 2008. godine počeo se dogovarati iza kulisa puno ranije od službene objave.

Nakon službenog poziva, odabir papine destinacije razmatra se „od slučaja do slučaja”, na temelju „niza kriterija, kako pastoralnih tako i političkih”, što je složen proces usko povezan s međunarodnim kontekstom, pojasnio je France Presseu izvor iz Vatikana.

Sveta Stolica razmatra faktore poput geopolitičkih napetosti, situacije u lokalnoj Crkvi i povijesti prethodnih posjeta, no svaki papa ostavlja trag u skladu sa svojim prioritetima, rekao je isti izvor.

Papa Ivan Pavao II. tako je često putovao u zemlje Istočnog bloka kako bi „osuđivao komunizam”. Papa Franjo je davao prednost „periferiji” Katoličke Crkve, s neočekivanim destinacijama poput Iraka, Mongolije i Papue Nove Gvineje, dok se Lav čini usredotočen na ulogu Europe i velikih međunarodnih institucija, piše France Presse.

Konferencija za medije na nebu

Vatikan ne posjeduje službeni zrakoplov pa za putovanja unajmljuje komercijalni avion talijanskog nacionalnog prijevoznika ITA Airwaysa, bivše Alitalije.

Povratni let u pravilu se povjerava aviokompaniji zemlje domaćina.

Hijerarhija na letu je nepromjenjiva: papa je na sjedalu 1A, prednjem lijevom u kabini, okrenutom prema ikoni Djevice Marije. Pokraj njega, na sjedalima s grbom Svete Stolice, nalazi se izaslanstvo sastavljeno od njegovih najbližih suradnika: kardinala, osobnih tajnika i liječnika.

Štiti ih četrdesetak pripadnika Vatikanske žandarmerije i Švicarske garde, a u stražnjem dijelu zrakoplova smješteno je i 80 akreditiranih novinara, fotografa i snimatelja. Medijske kuće same financiraju karte izvjestitelja, što obično košta nekoliko tisuća eura, piše France Presse, jedna od tih kuća.

Papa pri povratku održava jedan od najpomnije praćenih medijskih nastupa - konferenciju za novinare na 10 tisuća metara visine, u kabini ispunjenoj kamerama, mikrofonima i stativima.

Osim osobnih stvari pape i njegovih govora napisanih tjednima unaprijed, zrakoplov prevozi zapečaćene škrinje s liturgijskim predmetima i desecima službenih darova namijenjenima šefovima država i dužnosnicima.

„Izuzetno osjetljivo”

Papa je po dolasku pod strogom pratnjom – sa svojim dvostrukim statusom šefa države i poglavara 1,4 milijarde katolika, on je jedna od najizloženijih osoba na svijetu.

„Sa sigurnosnog stajališta, za nas je to izuzetno osjetljivo jer se program može promijeniti do posljednjeg trenutka", otkrio je izvor iz vatikanske sigurnosne službe. „Sve mora biti milimetarski precizno, gotovo u sekundu”.

Franjo je zadao prilične glavobolje sigurnosnim službama tijekom visokorizičnog putovanja u Srednjoafričku Republiku 2015. godine, a potom i u Irak 2021., gdje je kasnije otkrio da je izbjegao dva pokušaja atentata.

Papamobil, prepoznatljivo bijelo vozilo, doprema se unaprijed te je često praćen rezervnim vozilom kako bi se reagiralo na bilo kakvu izmjenu u posljednji trenutak.

Za hitne slučajeve medicinski tim sa sobom nosi zalihe krvi papine krvne grupe, a u najbližoj bolnici osigurava se cijeli apartman koji mora biti spreman 24 sata dnevno.