VIDEO Čudovište pred obalom Meksika: Uragan Polo postao 'ekstremno opasan'

Uragan Polo munjevito je ojačao uz pacifičku obalu Meksika i dosegnuo petu, najvišu kategoriju. Američki ‘lovci na uragane’ uletjeli su izravno u oluju i izmjerili stalne vjetrove od gotovo 285 kilometara na sat, uz još snažnije udare.

Polo je postao jedan od najsnažnijih uragana ovogodišnje sezone na Tihom oceanu. Zrakoplov američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA), specijaliziran za ulazak u tropske ciklone i prikupljanje podataka iz njihova središta, u utorak je proletio kroz uragan. Instrumenti su zabilježili stalne vjetrove brzine oko 180 milja na sat, odnosno približno 285 kilometara na sat. Udari vjetra bili su još snažniji. Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) opisao je Polo kao ‘ekstremno opasan’ uragan, a njegovo intenziviranje tijekom posljednja 24 sata kao ‘doista izvanredno’, navodi BBC.

Treći uragan pete kategorije ove sezone Polo je dosegnuo petu kategoriju na Saffir-Simpsonovoj ljestvici, najvišu razinu koja se dodjeljuje uraganima. To je već treći uragan pete kategorije ove sezone na Pacifiku. Oluja se hrani iznimno toplim vodama oceana povezanima sa snažnim El Niñom, što joj omogućuje dodatno jačanje. Podaci prikupljeni iz zrakoplova upućuju na to da Polo još uvijek može ojačati, a meteorolozi očekuju da bi zbog iznimno povoljnih uvjeta mogao ostati uragan pete kategorije tijekom sljedećih nekoliko dana.

DANGEROUS FLOODING ‼️: Massive Category 5 Hurricane Polo is fueling catastrophic flash flooding across New Mexico. Some areas are currently under a Flash Flood Emergency, and evacuations are underway.#flood #polo #hurricane #newmexico pic.twitter.com/Tgix1FX1nt — FOX Weather (@foxweather) September 23, 2026

Meksiko bi mogao izbjeći izravan udar Prema trenutačnim prognozama, središte uragana trebalo bi proći uz jugozapadnu obalu Meksika bez izravnog udara na kopno. No to ne znači da opasnosti nema. Polo se sporo kreće prema sjeverozapadu i donijet će obilne oborine dijelovima jugozapadne meksičke obale. NOAA upozorava da bi zbog toga moglo doći do opasnih bujičnih poplava i odrona. Očekuje se oko 15 centimetara kiše, dok bi na pojedinim područjima moglo pasti i više od 20 centimetara. Stanovništvo je upozoreno i na velike valove te iznimno opasne uvjete uz obalu tijekom sljedećih nekoliko dana.

Sheinbaum pozvala stanovnike na oprez Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum rekla je da prema informacijama kojima vlasti trenutačno raspolažu Polo neće izravno udariti u obalu. Ipak, stanovnike je pozvala na oprez. Posebno je upozorila na savezne države Jalisco, Colima i Michoacán, koje bi mogle osjetiti posljedice uragana. Meksička Nacionalna garda već patrolira pojedinim plažama u sklopu priprema za ekstremne vremenske uvjete.

The incredible full day, high resolution view of Hurricane Polo today. pic.twitter.com/tRqSsykCHr — Dakota Smith (@weatherdak) September 23, 2026