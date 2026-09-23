Zelenski: 'Obavještajni podaci pokazuju da Rusija priprema novi masovni napad'

"Obavještajni podaci sada pokazuju da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu", napisao je Zelenski na Telegramu nakon sastanka s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom na marginama Opće skupštine UN-a.

Zelenski je rekao da je Ukrajina u stalnom kontaktu sa saveznicima oko osiguravanja novih sustava protuzračne obrane. Istaknuo je i da se ne može razgovarati o ublažavanju sankcija Rusiji „kada Ukrajinci svakodnevno žive pod prijetnjom raketnih i dronovskih napada“.

Ruske snage već dugo izvode velike noćne napade dronovima i projektilima, no posljednjih su tjedana promijenile taktiku te sve češće izvode napade tijekom cijelog dana.

Moskva je posljednjih mjeseci počela koristiti i dronove na mlazni pogon koji lete na većim visinama i otežavaju djelovanje protuzračne obrane, čime u većoj mjeri nego ranije ometaju poslovni i javni život te rad državnih službi.

Prekid napada

Tijekom boravka u New Yorku Zelenski je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o nastojanjima da se okonča rat, uključujući mogućnost bilateralnog prekida napada na energetske ciljeve.

Ruske snage polako napreduju na istoku Ukrajine u Donjeckoj oblasti, dok se crta bojišta već mjesecima uglavnom nije znatnije mijenjala. Ukrajinske snage istodobno izvode zračne napade na ciljeve u Rusiji, među kojima su brojni povezani s naftnom industrijom, i do 3000 kilometara od ukrajinske granice.

U razgovoru za Wall Street Journal u New Yorku Zelenski je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin ni dobiva ni gubi rat, ali da ne osjeća pritisak da izravno pregovara o njegovu okončanju.

"Situacija na bojištu nije uspješna za Putina. On ne pobjeđuje, to je istina. I ne gubi, i to je također istina, jer za njega ljudski gubici nisu gubitak ... ali njegovo društvo gubi ljude“, rekao je Zelenski. "On ne smatra da mora stati", dodao je.

I Sjedinjene Države i Ukrajina žele vidjeti kako ovaj apsurdni rat koji vodi Rusija završava prije zime", napisao je Zelenski u priopćenju objavljenom u utorak na marginama Opće skupštine UN-a.

Dodao je da je s američkim predsjednikom razgovarao o „mjerama deeskalacije koje bi mogle otvoriti put diplomaciji“.

Zelenski je također zahvalio Sjedinjenim Državama na nastavku suradnje na pokretanju proizvodnje projektila presretača Patriot u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik već tjednima upozorava na hitnu potrebu svoje zemlje za tim projektilima i raketnim sustavima.

"To će pomoći u zaštiti života ako Rusija odbije pregovore i nastavi se kladiti na teror balističkim projektilima protiv našeg naroda ove zime i nakon nje", rekao je.

Na konferenciji za novinare na marginama Opće skupštine UN-a Zelenski je rekao i da je Trumpu iznio prijedlog o obustavi napada na ruska energetska postrojenja, pod uvjetom da Moskva učini isto s napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Zahvalio Washingtonu

"Razgovarali smo o energetskom moratoriju“, rekao je Zelenski i dodao da je Ukrajina spremna na takav dogovor pod uvjetom da Rusi ne napadaju ukrajinsku energetsku, toplinsku i elektroenergetsku infrastrukturu ili naše zalihe vode". Pritom je rekao da nije siguran jesu li Rusi spremni na takav dogovor.

Zelenski je izrazio zahvalnost Washingtonu na pokušajima pronalaska načina da ih dovedu do pregovora. Od Trumpa je također zatražio da prenese poruke kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, kojega će američki predsjednik ugostiti u Washingtonu.

"Otvoreno sam rekao predsjedniku Trumpu da smatramo kako, ako uključi i predsjednika Xija, on može imati utjecaj na Putina", rekao je Zelenski.