Kina pred Trumpa dolazi s velikim zahtjevom: U fokusu jedna crvena linija

Kineski predsjednik Xi Jinping u četvrtak stiže u Washington na susret s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a jedno od najosjetljivijih pitanja na stolu bit će – Tajvan

Prema izvorima upućenima u pripreme sastanka, Peking će od Trumpa tražiti da zaustavi prodaju američkog oružja Tajvanu. Kina će se pritom pozivati na američko-kinesko priopćenje iz 1982. godine, kojim se Washington obvezao postupno smanjivati prodaju naoružanja Tajvanu. Peking pitanje Tajvana smatra svojom ključnom crvenom linijom, dok bi Trumpu zauzvrat mogao ponuditi kinesku pomoć i utjecaj u pritisku na Iran, javlja Reuters. Kineski državni mediji već su upozoravali da bi pogrešno upravljanje tajvanskim pitanjem moglo dodatno pogoršati odnose dviju najvećih svjetskih sila.

U igri je 14 milijardi dolara Xi, prema Reutersovim izvorima, ne bi tražio samo obustavu novih ugovora o naoružanju, nego i zaustavljanje isporuka sustava koje je Tajvan već naručio i platio. Posebno je osjetljiv novi američki paket vrijedan oko 14 milijardi dolara, čije odobrenje Trumpova administracija već mjesecima odgađa. Washington je u prosincu odobrio dosad najveći američki paket oružja za Tajvan, vrijedan 11,1 milijardu dolara. Novi paket od 14 milijardi još je na čekanju, a Trump je prodaju oružja Tajvanu već opisivao kao pregovarački adut u odnosima s Pekingom. Za Kinu je riječ o pitanju suvereniteta. Peking Tajvan smatra dijelom svog teritorija i protivi se američkoj vojnoj pomoći otoku, dok Tajvan odbacuje kineske pretenzije. SAD, unatoč tome što nema formalne diplomatske odnose s Tajvanom, prema američkom zakonu ima obvezu osigurati mu sredstva za samoobranu. Američki zakon nije jedina zapreka Washington se službeno drži politike 'jedne Kine', no odnos prema Tajvanu temelji se i na Zakonu o odnosima s Tajvanom te nizu drugih političkih obveza.