u igri suverenitet i milijarde

Kina pred Trumpa dolazi s velikim zahtjevom: U fokusu jedna crvena linija

I.V.

23.09.2026 u 05:58

Donald Trump i Xi Jinping
Donald Trump i Xi Jinping Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHEMETOV / POOL
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Kineski predsjednik Xi Jinping u četvrtak stiže u Washington na susret s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a jedno od najosjetljivijih pitanja na stolu bit će – Tajvan

Prema izvorima upućenima u pripreme sastanka, Peking će od Trumpa tražiti da zaustavi prodaju američkog oružja Tajvanu.

Kina će se pritom pozivati na američko-kinesko priopćenje iz 1982. godine, kojim se Washington obvezao postupno smanjivati prodaju naoružanja Tajvanu. Peking pitanje Tajvana smatra svojom ključnom crvenom linijom, dok bi Trumpu zauzvrat mogao ponuditi kinesku pomoć i utjecaj u pritisku na Iran, javlja Reuters.

Kineski državni mediji već su upozoravali da bi pogrešno upravljanje tajvanskim pitanjem moglo dodatno pogoršati odnose dviju najvećih svjetskih sila.

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U igri je 14 milijardi dolara

Xi, prema Reutersovim izvorima, ne bi tražio samo obustavu novih ugovora o naoružanju, nego i zaustavljanje isporuka sustava koje je Tajvan već naručio i platio. Posebno je osjetljiv novi američki paket vrijedan oko 14 milijardi dolara, čije odobrenje Trumpova administracija već mjesecima odgađa.

Washington je u prosincu odobrio dosad najveći američki paket oružja za Tajvan, vrijedan 11,1 milijardu dolara. Novi paket od 14 milijardi još je na čekanju, a Trump je prodaju oružja Tajvanu već opisivao kao pregovarački adut u odnosima s Pekingom.

Za Kinu je riječ o pitanju suvereniteta. Peking Tajvan smatra dijelom svog teritorija i protivi se američkoj vojnoj pomoći otoku, dok Tajvan odbacuje kineske pretenzije. SAD, unatoč tome što nema formalne diplomatske odnose s Tajvanom, prema američkom zakonu ima obvezu osigurati mu sredstva za samoobranu.

Američki zakon nije jedina zapreka

Washington se službeno drži politike 'jedne Kine', no odnos prema Tajvanu temelji se i na Zakonu o odnosima s Tajvanom te nizu drugih političkih obveza.

Xi Jinping i Donald Trump
Xi Jinping i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHEMETOV / POOL

U zajedničkom priopćenju SAD-a i Kine iz 1982. Washington je doista naveo da namjerava postupno smanjivati prodaju oružja Tajvanu. No tadašnji predsjednik Ronald Reagan u internom je memorandumu jasno naveo da je to povezano s kineskom predanošću mirnom rješenju pitanja Tajvana.

U međuvremenu je Kina posljednjih godina pojačala vojne aktivnosti oko Tajvana, uključujući velike vojne vježbe i simulacije blokade. Upravo zato dio američkih političara smatra da uvjeti iz Reaganova memoranduma nisu nevažni u današnjoj raspravi.

Republikanci traže da Trump odbije Peking

Najava kineskog pritiska već je izazvala reakcije u Kongresu. Republikanci koji se protive bilo kakvom popuštanju Pekingu poručuju da Washington ne smije trgovati tajvanskom sigurnošću za ustupke u drugim pitanjima.

'Moramo im jasno dati do znanja da im neće biti dopušteno zauzeti Tajvan silom. Ne mijenjamo svoju poziciju i nastavljamo podržavati Tajvan', poručio je senator Pete Ricketts.

Predsjednik Odbora za Kinu Zastupničkog doma John Moolenaar pozvao je Trumpa da kineske zahtjeve 'odbaci bez ikakve rasprave'.

Sastanak Trumpa i Xija zakazan je za četvrtak, 24. rujna, a uz Tajvan među glavnim temama bit će trgovina, rijetke zemlje, umjetna inteligencija te američko-kineski odnosi prema Iranu.

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