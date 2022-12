Zašto je Vučić sklonio Vulina u tajnu službu i hoće li sad konačno ušutjeti?

Ne stišavaju se reakcije u Srbiji, barem u dijelu medija koji nisu pod kontrolom režima, na imenovanje blago rečeno kontroverznog političara Aleksandra Vulina čelnikom srpskih špijuna

U novoj rošadi u vrhu srpske politike, a i u kontekstu širih međunarodnih previranja vezanih uz rat u Ukrajini, zbog čega se sa Zapada pritišće Beograd da se udalji od Moskve, otvoreno proruski nastrojeni Vulin postavljen je na mjesto čelnika Sigurnosno-obavještajne agencije (BIA), na kojem se ne bi trebao baviti politikom, stoga se postavlja pitanje je li ga Vučić namjerno ušutkao svjestan štete koju ovaj čini i hoće li on poštovati ova ograničenja. Prema pisanju Danasa, pojedini naprednjaci umjesto kritike na račun izbora Vulina biraju šutjeti, a neki, neslužbeno, podsjećaju na to da je on i dalje predsjednik Pokreta socijalista te da treba vidjeti hoće li podnijeti ostavku na stranačku funkciju. Prema istim izvorima, Vulin je, navodno, nekim svojim izjavama štetio Vučićevom rejtingu i kod najtvrđih proruskih birača.

Anonimni izvori iz Vučićeve stranke smatraju da je situacija vrlo delikatna i da je on morao balansirati ne bi li zadovoljio i svoje proruske birače, a oni bi bili nezadovoljni ako bi Vulin ostao bez funkcije, pa je ovaj položaj bio iznuđen kako se ne bi pomislio da je lider PS-a potpuno otpisan. No isti izvori ne vjeruju da će sklanjanje Vulina u BIA-u dovesti do toga da ušuti jer se i dalje može oglašavati preko stranke čiji je čelnik ostao. Politolog Mladen Mrdalj smatra da bi, kad bi to stvarno htio, Vulin mogao puštati informacije raznim medijskim kanalima iako ne može sam davati izjave.

'Osim toga, Vulin daje komentare samo uz prešutno odobrenje Aleksandra Vučića, tako da nije bitno na kojoj funkciji se nalazi. Jedini drugi kut je taj što ruski veleposlanik vjerojatno uzima Vulinov položaj kao jedan od barometara odnosa Vučića prema Rusiji. Optimalno je onda dati Vulinu položaj bez moći, kao što je položaj bez moći imao Nebojša Stefanović, samo iz drugih razloga', zaključio je.