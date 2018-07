Zašto Brozović nije imao doček u Velikoj Gorici? Razočarani otac poručio: Neka pati koga smeta!

Iako je bio najavljen veliki doček za srebrnog nogometaša Marcela Brozovića u njegovoj rodnoj Velikoj Gorici, slavlje je prvo odgođeno, a kasnije i otkazano. Njegov otac Ivan Brozović, vidno razočaran, na Facebooku je izrazio veliko ogorčenje zbog takvog raspleta situacije

Naveo je da je doček Marcela Brozovića u Velikoj Gorici bio dogovoren za ponedjeljak u Parku dr. Franje Tuđmana, ali je nakon što su stigle prognoze lošeg vremena sve prebačeno u Kurilovec pod krov kako ljudi ne bi pokisli, a i zato što je tamo Marcelo napravio prve nogometne korake. No vrlo brzo Marcelo je otkazao proslavu jer njegov otac nije želio Kurilovec. Črnko je, kako kaže, predložio utorak ili srijedu, što je Brozović stariji također odbio.

'Zamolio sam ga da još jednom razmisli i kontaktira s Marcelom jer to nije u redu prema ljudima koji ga poštuju kao sportaša. On mi je rekao doslovno ovako: 'Ja ti tu ne mogu pomoći niti se hoću miješati, Marcelo je tako odlučio i to se više ne može promijeniti.' Nazvao sam u Grad i zamolio da se zaštiti Marcelo te da se u priopćenju napiše da se doček otkazuje zbog njegovih protokolarnih obaveza', kazao je Črnko.

Gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić kazao je da je ponosan na Marcela Brozovića i to ne samo sada, nakon Svjetskog prvenstva.