Zaprimljene 64 prijave o devastaciji pomorskog dobra

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u ponedjeljak je izvijestio da je zaprimio 64 prijave o devastiranju pomorskog dobra na području županije, istaknuvši nužnim uvesti reda zbog kvalitetnijeg upravljanja pomorskim dobrom kao jednim od ključnih županijskih resursa

"U posljednja dva i pol mjeseca, otkako smo započeli projekt 'Pomorsko je dobro', posredstvom online obrazaca zaprimili smo 64 prijave o devastiranju pomorskog dobra na području naše županije, a pokrenuta su i tri postupka protiv nezakonitih uzurpiranja pomorskih dobara", rekao je Boban na konferenciji "Održivo upravljanje pomorskim dobrom" održanoj u sklopu projekta "Pomorsko je dobro".

Župan je rekao kako je tim projektom, radi uvođenja reda u upravljanju pomorskim dobrom, obuhvaćeno 28 općina i gradova u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te 1.400 koncesija koje izdaje županija ili koncesijska odobrenja za koja su mjerodavni općine i gradovi.

"Postoje problemi s koncesijskim odobrenjima koja izdaju lokalne zajednice. Jesam za to da te lokalne zajednice upravljaju svojim pomorskim dobrom, ali one nisu uvijek najkompetentnije u stručnom i edukativnom smislu te ćemo im maksimalno pomoći, ne uplićući se u to koga će odabrati za koncesijsko odobrenje, ali ćemo im pomoći kako kvalitetnije i svrsishodnije upravljati pomorskim dobrom", kazao je.