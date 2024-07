'Šaptač tunelima' splitski promet riješio bi drukčije: Bez pruge na mostu i druge cijevi tunela, ovo je fijasko!

Umirovljeni inženjer Ivan Vulić cijeli je radni vijek proveo gradeći ceste, mostove i tunele - najprije u splitskim društvenim organizacijama, a potom u Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama. Između ostalog - a upravo taj detalj zgodno nam je došao kao povod za razgovor - daleke 1977. godine bio je angažiran na prvim fazama izgradnje obilaznice Splita, projekta koji do današnjeg dana nije realiziran. A po priznanju iz Hrvatskih cesta, to se neće dogoditi ni do 2030.