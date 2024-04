Split: Ugostiteljskim objektima produljeno radno vrijeme u sezoni

Barovi i restorani radit će izvan sezone od 6 sati do ponoći te petkom, subotom i dan uoči blagdana do 1 sat poslije ponoći, a od 1. svibnja do 30. listopada moći će produžiti radno vrijeme za po jedan sat.

Ako ishode rješenje nadležnog tijela da su provedene mjere za zaštitu buke u noćnim satima to bi značilo da tijekom tjedna u sezoni mogu raditi od 6 do 1 sat, a petkom, subotom i dan uoči blagdana do 2 sata poslije ponoći.