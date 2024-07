Gradi se novi most na ulazu u Split, no ne prije 2030. godine, kao ni cesta do Omiša

Voditelj izrade maritimne studije Lovro Maglić s Pomorskog fakulteta u Rijeci potvrdio je da nakon izgradnje mosta veliki brodovi neće imati poteškoća kod uplovljavanja u ovaj zaljev, pa ni oni od 230 do 250 metara duljine, te najavio da ni kod njihovog manevriranja ne bi trebalo biti nikakvih dodatnih ograničenja u odnosu na ona koja danas postoje.

Ova studija, objasnio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, podloga je za raspisivanje natječaja za oblikovno rješenje budućeg mosta. 'Namjera nam je da dobijemo primjereno rješenje koje će adekvatno valorizirati okoliš ovog zaljeva, odnosno da Split dobije most kakav zaslužuje', rekao je Škorić.

Projekt 'Novi ulaz u Split' počeo se realizirati probijanjem tunela kroz Kozjak i gradnjom spojne ceste do Kaštel Kambelovca, što će trajati idućih dvije do tri godine, no za Split i okolicu ključna je njegova druga faza koja predviđa još jednu devet kilometara dugu prometnicu od tunela zajedno s mostom koji se spaja sa splitskim poluotokom, te zatim vodi do gradske luke. Ovaj posljednji dio predstavlja treću fazu projekta.