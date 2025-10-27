Zapadnu Tursku pogodio jak potres

Snažan potres pogodio je u ponedjeljak regiju Balikesir u Turskoj, a podrhtavanje se osjetilo u širokom području zapadnih pokrajina zemlje, uključujući Istanbul i Izmir.
Potres magnitude 6,0 izazvao je dugotrajno podrhtavanje koje je među stanovnicima pogođenih područja izazvalo paniku i strah. Epicentar je bio 60 kilometara jugoistočno od grada Balikesir i 8 km od manjeg mjesta Sındırgı, piše HRT.
Prema podacima turske Uprave za katastrofe i izvanredne situacije (AFAD), potres se dogodio u 22:48 po lokalnom vremenu u okrugu Sındırgı, u pokrajini Balikesir.
Stanovnici Istanbula i Izmira izjavili su za Türkiye Today da je potres trajao između 30 i 40 sekundi. Potres se osjetio i u gradovima Bursa i Čanakale, uz Istanbul i Izmir, te ga je osjetilo nekoliko milijuna ljudi diljem zapadne Turske.
Nekoliko minuta nakon prvog potresa, u 22:50 po lokalnom vremenu, područje je pogodio novi potres magnitude 4,2 na dubini od sedam kilometara, izvijestio je AFAD. Gradonačelnik Sındırgıja, Ekrem Sak, potvrdio je da su se u tom području urušile pojedine zgrade, iako detalji zasad nisu poznati. Regiju je i ranije pogađala snažna seizmička aktivnost. Nakon potresa magnitude 6,1 koji je pogodio Sındırgı 10. kolovoza, zabilježeno je više od 12 tisuća naknadnih potresa.
Predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da nadležne službe, posebno AFAD, "pažljivo nastavljaju s istragama i procjenama na terenu te da se situacija pomno prati."
Ministar zdravstva Kemal Memisoglu rekao je da vlasti usko surađuju u praćenju stanja na pogođenom području. 'Do sada našim službama nije prijavljena nijedna teža situacija', izjavio je, uputivši izraze suosjećanja građanima pogođenima potresom.
Turska se nalazi na velikim rasjednim linijama i kroz povijest je doživjela razorne potrese. Sjevernoanadolijski rasjed, jedno od najaktivnijih potresnih područja na svijetu, proteže se sjevernim dijelom zemlje, u blizini regije Marmara gdje se nalazi Istanbul.