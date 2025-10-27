Zapadnu Tursku pogodio jak potres

Potres magnitude 6,0 izazvao je dugotrajno podrhtavanje koje je među stanovnicima pogođenih područja izazvalo paniku i strah. Epicentar je bio 60 kilometara jugoistočno od grada Balikesir i 8 km od manjeg mjesta Sındırgı, piše HRT.

Prema podacima turske Uprave za katastrofe i izvanredne situacije (AFAD), potres se dogodio u 22:48 po lokalnom vremenu u okrugu Sındırgı, u pokrajini Balikesir.

Stanovnici Istanbula i Izmira izjavili su za Türkiye Today da je potres trajao između 30 i 40 sekundi. Potres se osjetio i u gradovima Bursa i Čanakale, uz Istanbul i Izmir, te ga je osjetilo nekoliko milijuna ljudi diljem zapadne Turske.