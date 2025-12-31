prekid vatre

Zapad kuje plan za mirnodopsku Ukrajinu: Vojničke čizme će se teško riješiti

M.Da.

31.12.2025 u 19:42

Francuska i UK su spremne poslati vojnike u Ukrajinu
Francuska i UK su spremne poslati vojnike u Ukrajinu Izvor: EPA / Autor: VALDA KALNINA
Britanski i francuski stručnjaci u suradnji s dužnosnicima EU rade na planu sigurnosnih jamstava Ukrajini, koji uključuje i slanje 10 do 15 tisuća vojnika koji bi trebali pratiti pridržavaju li se Ukrajina i Rusija prekida vatre, za kojeg se očekuje da će u nekom trenutku biti dogovoren

Europske zemlje, uz 20. paket sankcija, koji bi trebao stupiti na snagu na četvrtu godišnjicu početka agresije u Ukrajini, spremne su poslati između 10.000 i 15.000 vojnika u tu zemlju u sklopu sigurnosnih jamstava koji se trenutno dogovaraju ako mirovni plan stupi na snagu.

Te bi postrojbe trebale nadzirati pridržavanje potencijalnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine. Europski diplomatski predstavnici upoznati s tijekom pregovora rekli su za Die Welt da su planovi o sigurnosnim jamstvima već spremni

"Razvili su ih uglavnom vojni stručnjaci iz oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske u suradnji s Bruxellesom", rečeno je.

Strateška važnost Turske

UK i Francuska su spremne nadzirati poštivanje prekida vatre pomoću kopnenih postrojbi koje bi trebale brojati između 10 i 15 tisuća vojnika tijekom prvih šest mjeseci od završetka sukoba. Obje zemlje spremne su to učiniti bez mandata EU ili UN-a, pri čemu bi bio dovoljan poziv Ukrajine

Poštivanje prekida vatre u zraku i na moru trebale bi osiguravati države susjedne Ukrajini. Pritom je u europskim planovima izrazito važna Turska, jer bi mogla pokrivati Crno more. 

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će neki dokumenti temeljeni na pregovaračkom procesu biti spremni za potpisivanje u siječnju. Pritom Ukrajinci inzistiraju da nadzor pridržavanja mirovnog procesa započne odmah po prekidu vatre

