Zapad kuje plan za mirnodopsku Ukrajinu: Vojničke čizme će se teško riješiti

Europske zemlje, uz 20. paket sankcija, koji bi trebao stupiti na snagu na četvrtu godišnjicu početka agresije u Ukrajini, spremne su poslati između 10.000 i 15.000 vojnika u tu zemlju u sklopu sigurnosnih jamstava koji se trenutno dogovaraju ako mirovni plan stupi na snagu.

Te bi postrojbe trebale nadzirati pridržavanje potencijalnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine. Europski diplomatski predstavnici upoznati s tijekom pregovora rekli su za Die Welt da su planovi o sigurnosnim jamstvima već spremni

"Razvili su ih uglavnom vojni stručnjaci iz oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske u suradnji s Bruxellesom", rečeno je.