Ivan Topčić o financiranju aktivista: 'Mi nismo katolibani, vraćamo se evangelizaciji i mladima'

Zakladu Rhema prije četiri godine utemeljilo je 14 osnivača, uglavnom supružnika i poduzetnika, među kojima je najveći financijer bračni par Topčić, vlasnici tvrtke Tim kabel. Dosadašnji pokrovitelj udruga Grozd, U ime obitelji, Vigilare... promijenio je politiku i u ovoj godini odlučio financirati molitvene ili karizmatske zajednice, udruge ili portale koji se bave isključivo evangelizacijom, odnosno promicanjem duhovnosti, a ne političkim aktivizmom

Zaklada koja je do sada bila pokrovitelj upravo političkog aktivizma, a mnogi članovi molitvenih i karizmatskih zajednica prikupljali su potpise za referendume katoličkih udruga, mijenja smjer i vraća se evangelizaciji, piše Večernji list .

Ivan Topčić, vlasnik Tim kabela, međutim, tvrdi da ih u prestanku financiranja Željke Markić i Ladislava Ilčića nije vodilo dodvoravanje HDZ-u.

'Želimo promijeniti medijsku sliku o agresivnim katolicima, takozvanim katolibanima, jer mi to nismo. A to ćemo učiniti pod motom 'Istina s ljubavlju'. A kako ćemo to činiti? Tako što smo odlučili financirati prekrasne mlade ljude u molitvenim i karizmatskim zajednicama koji rade na svojoj duhovnosti i promiču evangelizaciju', rekao je Topčić, dodajući kako je kod Željke Markić i Ladislava Ilčića bilo nespretnosti, ali da nisu zaslužili da ih se titulira kao katolibane.

Kao svojevrsnu novu zvijezdu na vjerskoj sceni naveo je karizmatsku zajednicu Nanovo rođeni, čiji je duhovnik velečasni Ivica Berdik, ujedno egzorcist.

Ladislav Ilčić je za Večernji list rekao kako se u Grozdu neće ništa promijeniti bez 4000 kuna mjesečno, koliko su dobivali od ove zaklade. Napomenuo je kako Zaklada Rhema ima svoju politiku i može financirati koju god udrugu želi.