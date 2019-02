Svi na desnici bi bili suverenisti. O čemu je zapravo riječ?

Među hrvatskim desničarima suverenizam je novi hit ove političke sezone. Pred niz izbora koji nam slijede ove i idućih godina većina onih koji su do sada djelovali na desnom i konzervativnom političkom spektru želi se zaodjenuti plaštem suverenizma, od Hrasta preko Ruže Tomašić do Mosta, kako bi se predstavili kao nova i rebrendirana verzija hrvatskog nacionalizma

U toj priči zapravo nastoje izgurati Plenkovićev HDZ s popisa onih koji spadaju u red suverenističkih opcija, ući im u teren i oteti biračko tijelo. No zanimljivo je da to rade upravo oni koji su jučer, zahvaljujući istoj toj stranci, ušli u Hrvatski sabor, poput hrastovca Hrvoja Zekanovića. Vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu, koji svojim akcijama otvoreno izaziva bijes stranačkog vrha, također se dovodi u kontekst suverenističke frakcije te stranke.

Formalno-pravno, suverenitet se iskazuje kao akt priznanja postojanja neke države od drugih država. No u novije vrijeme državni suverenitet stavljen je na kušnju povećanjem broja naddržavnih i međunarodnih institucija i organizacija, poput Europske unije, međunarodnih sudova ili Svjetske trgovinske organizacije te MMF-a, koje širenjem i jačanjem vlastitih ovlasti ograničavaju apsolutnu suverenost države na njezinu teritoriju.

Što bi onda trebao biti politički suverenizam?

Postoji li takva definicija u politologiji, pitali smo politologa Gorana Čulara s Fakulteta političkih znanosti, a on smatra da je to tip izmišljenog pojma i da je pravo ime za to nacionalizam.

'Suverenizam se pokriva terminom nacionalizam koji više ili manje može biti ukorijenjen u nekakvoj etničkoj skupini ili nacionalizam kao nacionalizam koji je ukorijenjen u državi, državnoj zajednici, bez obzira na etničke skupine, ali jedno i drugo pokriva se tim pojmom', kaže Čular, ponovivši kako smatra da je termin suverenizam izmišljen za lokalnu upotrebu.