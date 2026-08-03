Zanimljiv prijedlog iz Teherana: Stvaranje sigurnosnog saveza islamskih zemalja

Kako prenosi agencija Tasnim News , dva ministra obrane razgovarala u su nedjelju na temu nestabilnosti na Bliskom istoku.

Majid Ebn-e-Reza istaknuo je da je nedavni rat pokazao kako sigurnost regije moraju osiguravati njene vlastite države i predložio stvaranje sigurnosnog saveza islamskih zemalja. Savez bi uključivao Iran, Tursku, Pakistan, Saudijsku Arabiju, Egipat i druge države. Dodao je da će proširenje obrambene, vojne i sigurnosne suradnje između Teherana i Ankare ojačati kolektivnu regionalnu sigurnost, izrazivši spremnost Irana da nastavi konzultacije s Turskom i drugim zemljama regije o stvaranju novih i održivih sigurnosnih aranžmana.

Za sad nema informacija o eventualnom turskom stavu o tom prijedlogu.

No, Majid Ebn-e-Reza dotaknuo se i memoranduma o prekidu vatre koji je Iran potpisao sa SAD-om, a koji se redovito krši.

Rekao je da je memorandum prihvaćen kako bi se smirila situacija, na zahtjev prijateljskih i susjednih država. Ali, naglasio je i da Teheran nema povjerenja u Washington zbog 'dugogodišnje prakse nepoštivanja preuzetih obaveza'.

'Sigurnost je unutrašnje pitanje regije, a oslanjanje na sile izvan nje ne može donijeti trajnu stabilnost', poručio je, dodajući da je Iran spreman nastaviti konzultacije s Turskom i drugim državama kako bi se uspostavio održivi regionalni sigurnosni okvir.