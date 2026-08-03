zasad samo prijedlog

Zanimljiv prijedlog iz Teherana: Stvaranje sigurnosnog saveza islamskih zemalja

M.Či.

03.08.2026 u 23:43

Iranski projektili Zolfaghar
Iranski projektili Zolfaghar Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sukob na Bliskom istoku između SAD-a i Irana potaknuo je islamske zemlje na preispitivanje političkih odnosa. Pa ne iznenađuje prijedlog koji je iranski vršitelj dužnosti ministra obrane, Sajed Majid Ebn-e-Reza izložio svom turskom kolegi

U telefonskom razgovoru s turskim kolegom Yasarom Gulerom, Majid Ebn-e-Reza predložio je uspostavljanje zajedničkog sigurnosnog mehanizme među islamskim zemljama.

Kako prenosi agencija Tasnim News, dva ministra obrane razgovarala u su nedjelju na temu nestabilnosti na Bliskom istoku.

vezane vijesti

Majid Ebn-e-Reza istaknuo je da je nedavni rat pokazao kako sigurnost regije moraju osiguravati njene vlastite države i predložio stvaranje sigurnosnog saveza islamskih zemalja. Savez bi uključivao Iran, Tursku, Pakistan, Saudijsku Arabiju, Egipat i druge države. Dodao je da će proširenje obrambene, vojne i sigurnosne suradnje između Teherana i Ankare ojačati kolektivnu regionalnu sigurnost, izrazivši spremnost Irana da nastavi konzultacije s Turskom i drugim zemljama regije o stvaranju novih i održivih sigurnosnih aranžmana.

Za sad nema informacija o eventualnom turskom stavu o tom prijedlogu.

No, Majid Ebn-e-Reza dotaknuo se i memoranduma o prekidu vatre koji je Iran potpisao sa SAD-om, a koji se redovito krši.

Rekao je da je memorandum prihvaćen kako bi se smirila situacija, na zahtjev prijateljskih i susjednih država. Ali, naglasio je i da Teheran nema povjerenja u Washington zbog 'dugogodišnje prakse nepoštivanja preuzetih obaveza'.

'Sigurnost je unutrašnje pitanje regije, a oslanjanje na sile izvan nje ne može donijeti trajnu stabilnost', poručio je, dodajući da je Iran spreman nastaviti konzultacije s Turskom i drugim državama kako bi se uspostavio održivi regionalni sigurnosni okvir.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
AKTIVIRANA NAPRAVA

AKTIVIRANA NAPRAVA

Eksplozija raznijela zidove kuće kod Bosiljeva: Ozlijeđeni otac i dva sina, jedan prevezen helikopterom
otkrio i kad očekuje pavleka

otkrio i kad očekuje pavleka

Turudić o novoj akciji Uskoka: 'Imamo jedan veliki predmet, uključena je i nacionalna sigurnost'
STRAŠNA SUŠA

STRAŠNA SUŠA

Drava i Dunav ruše rekorde, a DHMZ upozorava: Ono što se događa u podzemlju još više zabrinjava

najpopularnije

Još vijesti