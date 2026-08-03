Dunav otkrio potopljenu nacističku flotilu: Olupine desetljećima blokiraju plovidbu

Kod Prahova na istoku Srbije uz granicu s Rumunjskom, zbog niskog vodostaja Dunava iz rijeke su izronili ostaci njemačkih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata, koje je njihova vojska namjerno potopila. Olupine koje su desetljećima ležale na dnu rijeke sada su ponovno na površini

Riječ je o brodovima koje je njemačka Crnomorska flotile namjerno potopila 1944. godine tijekom povlačenja pred Crvenom armijom, objavio je Fokus. Hitlerove postrojbe dobile su zapovijed da neprijatelju ne smiju prepustiti nikakvu iskoristivu vojnu opremu. To se odnosilo i na brodove njemačke ratne mornarice koji su plovili drugom najdužom europskom rijekom. Zbog toga su posade namjerno potopile vlastite brodove. Blokiranje plovnog puta Plan je bio da olupine blokiraju plovni put Dunavom i tako uspore napredovanje Crvene armije uzvodno. Posljedice te blokade osjećaju se i danas.

Tijekom prethodnih ljeta obilježenih toplinskim valovima i rekordno niskim vodostajem Dunava, primjerice u kolovozu 2022., dio olupina ponovno je izronio na površinu. Kao odgovor na taj problem pokrenut je projekt koji financira Europska unija s ciljem vađenja 21 olupine koje najviše ometaju plovidbu Dunavom. Dvjesto bodova na dnu rijeke Europska investicijska banka (EIB) strateški je partner tog projekta, prema njihovim podacima jedna olupina je pet kilometara dugom uskom dijelu Dunava kod Prahova izvađena tijekom 2024. godine. Brod je iz rijeke izvučen čeličnim užadima, nakon čega je očišćen od mulja. Radovi, rečeno je tada, trebali biti završeni do 2028. godine, javio je Euronews.

Rusting WWII German shipwrecks have re-emerged from the Danube near Serbia’s Prahovo after prolonged heat and drought pushed water levels to record lows.



The wrecks, some believed to contain unexploded ammunition, have narrowed the river’s navigable channel as Serbia and the EU… pic.twitter.com/v1pq8O7zgW — Global South World (@g_s_world) August 2, 2026