Hladni tuš za Ukrajinu: Dogovor o Patriotima neće biti postignut prije zime

Naglasio je da je osiguranje raketa prije zime glavni prioritet obje vlade, ali i dodao da se to može postići na dva načina. Ili će saveznici koji imaju viška raketa poslati te rakete Ukrajini ili će američke tvornice povećati proizvodnju.

Gostujući na Fox Newsu , Whitaker je istaknuo kako pregovori između dvije zemlje i dalje traju, ali je i istaknuo jasnu razliku između pitanja dugoročne koprodukcije i ukrajinske potrebe za protuzračnom obranom.

No, dugoročni ugovor o proizvodnji neće biti postignut do ove zime. Dodao je kako će Washington prvo riješiti pitanje neposredne opskrbe.

Naglasio je da je izvoz najnaprednijeg sustava Patriot i dalje strogo ograničen, a proizvoditi ih mogu samo američki proizvođači. Ali, dodao je da se trenutno traže mogućnosti zajedničke proizvodnje s ukrajinskim i europskim partnerima.

Whitakerova izjava odmak je od signala koje je američki predsjednik Donald Trump poslao sa samita NATO-a u Ankari početkom srpnja. Tada je izjavio da će Washington dati Kijevu licencu za proizvodnju raketa Patriot. Da se o tome i dalje razgovara potvrdio je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon sastanka u Bijeloj kući 28. srpnja. No, Trump je 31. srpnja izjavio kako nije dao pristanak za davanje licence Ukrajini za Patriote.

Bilo kakvo odgađanje dogovora značilo bi velike probleme za Ukrajinu. Naime, za proizvodnju Patriota, od narudžbe do isporuke, potrebno je otprilike 24 mjeseca jer se koriste komponente koje proizvodi gotovo 400 tvrtki, dok se sam proizvod sklapa u tvornici Lockheed Martina u Arkansasu.