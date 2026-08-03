Zelenski razriješio dužnosti ukrajinsku veleposlanicu u SAD-u

Stefanišina je na toj dužnosti bila gotovo godinu dana. Njezin odlazak očekivao se već nekoliko tjedana.

Njezin odlazak poklapa se s preustrojem među najvišim dužnosnicima posljednjih tjedana, uključujući smjenu premijera i ministra obrane. Očekuje se i val promjena u ukrajinskim diplomatskim i veleposlaničkim imenovanjima.

Osobni razlozi

Stefanišina je na Facebooku napisala da je odluka o napuštanju dužnosti bila "moja vlastita odluka, potaknuta osobnim okolnostima..." te dodala da je tijekom svog mandata postigla mnogo.