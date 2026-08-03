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Eksplozija raznijela zidove kuće kod Bosiljeva: Ozlijeđeni otac i dva sina, jedan prevezen helikopterom

L. Š.

03.08.2026 u 21:06

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Trojica muškaraca ozlijeđena su u ponedjeljak poslijepodne u eksploziji u kući u mjestu Vodena Draga na području općine Bosiljevo, izvijestila je karlovačka policija

Prema dosad prikupljenim informacijama, 20-godišnjak je oko 17.45 sati u kući aktivirao zasad nepoznatu eksplozivnu napravu. U eksploziji su ozlijeđeni 20-godišnjak i još dvojica muškaraca.

Radio Mrežnica javlja da su u kući bili otac i njegova dvojica sinova, obojica u ranim dvadesetim godinama. Eksplozija se dogodila u prizemlju, izbila je dva suprotna zida kuće, razbacala namještaj, a pukla su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Susjedi koji su čuli eksploziju opisali su je kao stravičnu, od koje se sve zatreslo, kao da je potres.

20-godišnjak koji je aktivirao eksplozivnu napravu prebačen je helikopterom u bolnicu u Zagreb te je teško ozlijeđen. Otac i drugi sin prebačeni su u bolnicu u Karlovac, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega slijedi kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti i vrsta aktivirane naprave.

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AKTIVIRANA NAPRAVA

AKTIVIRANA NAPRAVA

Eksplozija raznijela zidove kuće kod Bosiljeva: Ozlijeđeni otac i dva sina, jedan prevezen helikopterom
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