Eksplozija raznijela zidove kuće kod Bosiljeva: Ozlijeđeni otac i dva sina, jedan prevezen helikopterom

Prema dosad prikupljenim informacijama, 20-godišnjak je oko 17.45 sati u kući aktivirao zasad nepoznatu eksplozivnu napravu. U eksploziji su ozlijeđeni 20-godišnjak i još dvojica muškaraca.

Radio Mrežnica javlja da su u kući bili otac i njegova dvojica sinova, obojica u ranim dvadesetim godinama. Eksplozija se dogodila u prizemlju, izbila je dva suprotna zida kuće, razbacala namještaj, a pukla su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Susjedi koji su čuli eksploziju opisali su je kao stravičnu, od koje se sve zatreslo, kao da je potres.

20-godišnjak koji je aktivirao eksplozivnu napravu prebačen je helikopterom u bolnicu u Zagreb te je teško ozlijeđen. Otac i drugi sin prebačeni su u bolnicu u Karlovac, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega slijedi kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti i vrsta aktivirane naprave.