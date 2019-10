Zamjenik župana Boras Mandić: Izjava predsjednice o NK Rijeci duboko vrijeđa, a o Golom otoku je opasna

Zamjenik primorsko-goranskog župana Marko Boras Mandić ocijenio je u ponedjeljak da je izjava predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović o Nogometnom klubu Rijeci duboko uvrijedila građane Primorsko-goranske županije, a ona o Golom otoku da je opasna

'Uvrijediti sve nas koji smo 80-ih nosili crven, bijeli, plavi i dobivali od tog režimskog pendreka po Jugoslaviji batina zato što smo navijali za 'srpski klub'...', rekao je.

Predsjednica je jučer u Splitu izjavila da je kao Riječanka odlazila na utakmice Rijeke, ali taj je klub, nažalost, u to vrijeme više bio rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu, i oni domaći igrači koji su bili dobri i kvalitetni poslije su odlazili najviše u Hajduk, nešto malo u Dinamo. 'Dinamo i Hajduk bili su toliko blizu mojem srcu. Nogomet je za nas koji smo voljeli Hrvatsku bio puno više od nogometa. Nogomet je značio narodno zajedništvo i on je za sve nas koji smo navijali za Hajduk i Dinamo bio ono što je povezivalo sve od juga do sjevera', rekla je Grabar-Kitarović.

Zamjenik župana je istaknuo da ga je ipak najviše šokirala izjava hrvatske predsjednice o Golom otoku.

'Ona je izjavila da je najveći benefit, ako bi se uveo tjedan Jugoslavije, taj što bi se uveo Goli otok i što bi svi oni koji govore protiv nje završili na Golom otoku. To je izuzetno opasna izjava, ta izjava je u maniri druga Staljina, a ne predsjednika Republike Hrvatske', ocijenio je Marko Boras Mandić, dodajući kako je to bio dužan reći kao građanin i kao netko tko mora štiti građane Lijepe naše i Primorsko-goranske županije.

'Fuj, fuj, fuj, fuj, to bi bio komentar i šokiranost na izjavu predsjednice RH, koja je duboko uvrijedila ne samo građane Primorsko-goranske županije, nego i sve građane zdravog razuma, i ne mogu ne zatražiti ispriku od osobe koja obnaša tako visoku i časnu funkciju kao što je predsjednica RH, koja mora štititi ustavni poredak, ne pozivati na podjele, na mržnju i ostale stvari koje se iz njezinog govora mogu iščitati', rekao je Boras Mandić na redovitoj tjednoj konferenciji za novinare u županijskoj upravi.

Predsjednica Grabar-Kitarović u nedjelju prije premijere filma o kapetanu Hajduka Ivanu Gudelju, objašnjavajući svoj subotnji govor prilikom primanja nagrade Fulbright u Washingtonu, rekla 'nek' ju nitko ne uvjerava u život kakav nije bio'.

'Svi smo to prošli u bivšoj Jugoslaviji, svi znamo kako je bilo i kako je bilo putovati s crvenom putovnicom, kakva ste poniženja doživljavali, što je to značilo plaćati depozit. Ako je itko nostalgičan za bivšom Jugoslavijom, idemo uvesti jedan dan bivše Jugoslavije. Znate tko će najviše profitirati? Ja osobno jer - ako kažete bilo što protiv mene, završit ćete na Golom otoku', rekla je.

Obersnel: Kako je s crvenim pasošem otišla na školovanje u SAD

Izjavu hrvatske predsjednice komentirao je u nedjelju i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na twitteru. 'Nakon što je iz Željezne zavjese sa crvenim pasošem otišla na školovanje u SAD, KGK danas izvrijeđala NK Rijeku kao rezervni srpski klub. Pa koliki je taj rezervar gluposti? Gdje je kraj?', napisao je Obersnel.