Zagrepčani dobili upozorenje: Noću ne izlazite van, zatvorite prozore i vrata

Stoga se kreće u suzbijanje prijenosnika zaraze. Tretiranje letećih jedinki metodom hladnog zamagljivanja iz vozila ili ručno, provodit će se u utorak i srijedu između 4 i 7 sati ujutro.

Kako se doznaje, četiri osobe su zaražene virusom, a na intenzivnoj njezi Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević nalazi se dvoje pacijenata.

U utorak, 1. rujna, tretiranje je planirano na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a istoga dana, kao i u srijedu, 2. rujna, tretirat će se i šire područje Donjeg i Gornjeg grada, uključujući područje oko Kvaternikovog trga, javlja Zagreb.info.



Gradske službe mole stanare tih naselja da tijekom noći omoguće ulazak djelatnika dezinsekcije u dvorišta te da ne borave na otvorenom. Posebno naglašavaju da je nužno zatvoriti prozore i vrata. Pčelari, pak, moraju zatvoriti pčele u košnice.

Inače, suzbijanje letećih komaraca se provodi u dijelovima grada na kojima je zabilježen povećan broj jedinki i kad predstavljaju smetnju građanima. Ono se uglavnom provodi od srpnja do rujna. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, suzbijanje će biti odgođeno na prvi sljedeći dan s adekvatnim uvjetima.

