hladno zamagljivanje

Zagrepčani dobili upozorenje: Noću ne izlazite van, zatvorite prozore i vrata

M.Da.

30.08.2026 u 17:34

Zagreb, prozori - ilustracija
Zagreb, prozori - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Zbog zaprašivanja komaraca, gradske vlasti izdale su upozorenje građanima naselja uz Savu te Gornjeg i Donjeg Grada za utorak i srijedu

Zbog širenja virusa Zapadnog Nila, kojeg prenose komarci, Grad Zagreb odlučio je ponovno krenuti u njihovo suzbijanje.

Kako se doznaje, četiri osobe su zaražene virusom, a na intenzivnoj njezi Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević nalazi se dvoje pacijenata.

Stoga se kreće u suzbijanje prijenosnika zaraze. Tretiranje letećih jedinki metodom hladnog zamagljivanja iz vozila ili ručno, provodit će se u utorak i srijedu između 4 i 7 sati ujutro.

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U utorak, 1. rujna, tretiranje je planirano na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a istoga dana, kao i u srijedu, 2. rujna, tretirat će se i šire područje Donjeg i Gornjeg grada, uključujući područje oko Kvaternikovog trga, javlja Zagreb.info.

Gradske službe mole stanare tih naselja da tijekom noći omoguće ulazak djelatnika dezinsekcije u dvorišta te da ne borave na otvorenom. Posebno naglašavaju da je nužno zatvoriti prozore i vrata. Pčelari, pak, moraju zatvoriti pčele u košnice. 

Inače, suzbijanje letećih komaraca se provodi u dijelovima grada na kojima je zabilježen povećan broj jedinki i kad predstavljaju smetnju građanima. Ono se uglavnom provodi od srpnja do rujna. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, suzbijanje će biti odgođeno na prvi sljedeći dan s adekvatnim uvjetima. 

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