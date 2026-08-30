'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik zatim se osvrnuo na pozdrav 'Za dom spremni', koji se ponovno mogao čuti na početku Thompsonove pjesme 'Bojna Čavoglave'. Thompson je tijekom koncerta poručio da oni koji osporavaju tu pjesmu i pozdrav, prema njegovu mišljenju, osporavaju i Domovinski rat.

'Mnogi u Europi ne znaju povijest ili je ne žele znati, ne razumiju da je čak i po svjedočenjima to bio najgori zločinački režim, po svojoj monstruoznosti i surovosti gori čak i od Hitlerovog režima . Oni se time diče i ponose. Obratite pažnju što piše u njihovim mainstream ljevičarskim, čak projugoslavenskim medijima. Onda vam je jasno što misle i o Jugoslaviji, Srbima i drugima', rekao je Vučić.

'To je jedan, kako bi oni rekli, party, dernek, ništa posebno. Nikom ništa zbog 'Za dom spremni', što je isto što i 'Sieg heil' kod njemačkih nacista bilo, samo malo gore jer su veće monstruoznosti... Iste su monstruoznosti činili', rekao je Vučić.

Dodao je i da mu smeta što se, kako tvrdi, na koncertima u Hrvatskoj pjevaju pjesme usmjerene protiv Srbije. 'I onda dođe tu na granicu sa Srbijom i pjevaju pjesme 'stići će vas naša ruka u Srbiji, bando četnici'. Mi bismo valjda trebali biti nasmijani i reći - baš lijepa pjesma, baš vam to dobro ide i s oduševljenjem to prihvatiti. Kod nas nema nervoze', rekao je.

Vučić je dodao da Srbija zbog takvih događaja ne bi trebala slati prosvjedne note Hrvatskoj jer bi ih, kako je rekao, u tom slučaju morala slati 'barem 12 puta dnevno'.

'To se kod njih udomaćilo i svakodnevno je. Mi moramo dobro razumjeti u kakvom okruženju živimo. Nacizam je u dijelu Europe povampiren. Znamo da smo uvijek bili žrtve nacizma i njihovih raznih sluga i da budemo dovoljno snažni da odvratimo onoga tko pomisli da može napadati našu zemlju. Netko se ponosi svojim nacističkim pozdravom, a netko svojom antinacističkom prošlošću i budućnošću. Zadovoljan sam i sretan zbog toga', zaključio je Vučić.