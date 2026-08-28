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Stižu pljuskovi i grmljavina, lokalno mogu biti izraženiji. Evo što nas čeka za vikend

Bi. S.

28.08.2026 u 20:05

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
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Promjenjivo oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu očekuje se u Hrvatskoj, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi. Poslijepodne u subotu će biti više sunčanih razdoblja, dok će temperature u Dalmaciji dosezati 35 Celzijevih stupnjeva

Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni.

Najniža temperatura zraka kretat će se od 18 do 22, a na Jadranu uglavnom između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

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Nevrijeme zahvatilo Split Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic

Bit će pretežno sunčano, a u nedjelju u unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku. Vrijeme ipak neće biti posve stabilno pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj.

Vjetar će većinom biti slab. Na moru će uglavnom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo.

Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.

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