Stižu pljuskovi i grmljavina, lokalno mogu biti izraženiji. Evo što nas čeka za vikend

Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni.

Najniža temperatura zraka kretat će se od 18 do 22, a na Jadranu uglavnom između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.