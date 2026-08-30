Marija iz Vukovara 35 godina živi dva života: 'Svakodnevno gledam fotografije sina kojeg nema'

Nestalim osobama u Domovinskom ratu te na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položeni su vijenci i zapaljene svijeće podno Spomenika. Sveta misa služena je u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova.

Ministar Medved je istaknuo da su u proteklom razdoblju identificirani posmrtni ostaci 343 osobe nestale u Domovinskom ratu a tijekom ove godine identificirali su 20 nestalih osoba. "Ipak, i dalje nam najveći izazov predstavlja Grad Vukovar koji ima najveći broj nestalih", dodao je.

Naveo je i da će daljnje aktivnosti u potrazi za nestalima ići u dva smjera rada. Prvi su potraga, ekshumacije i identifikacije s čime će i dalje nastaviti dok je drugi identifikacija ranije ekshumiranih posmrtnih ostataka, najavio je ministar.

"U proteklom razdoblju identificirali smo 108 nestalih osoba ekshumiranih ranijih godina. To možemo jer smo nabavili najsuvremeniju opremu za tu namjenu. S našim naporima nastavit ćemo i dalje i sigurno da nećemo stati"; poručio je Medved.

Pozvao je Republiku Srbiju da im da zapisnike gdje su skončali ubijeni kako bi ubrzali proces pronalaska nestalih osoba.