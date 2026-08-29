Lisica u Gornjem Vrapču postala hit: Upala u grobnicu pa se sama izvukla

Pomoć su zatražili djelatnici Skloništa za nezbrinute životinje Dumovec jer zbog dubine grobnice nisu mogli sigurno doći do životinje. No prije dolaska vatrogasaca lisica se sama snašla. Popela se ljestvama koje su djelatnici ranije postavili pokušavajući doći do nje i izašla iz grobnice.

Intervencija vatrogasaca tako na kraju nije bila potrebna, a lisica je nakon neobične avanture nastavila svojim putem, objavila je Vatrogasna postrojba Zagreb na Facebooku.