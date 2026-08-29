PREDUHITRILA VATROGASCE

Lisica u Gornjem Vrapču postala hit: Upala u grobnicu pa se sama izvukla

L. Š.

29.08.2026 u 14:07

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Jon Pauling/Pixabay
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Zagrebački vatrogasci jučer su zaprimili jednu od neobičnijih dojava ove godine nakon što je lisica upala u grobnicu u izgradnji u Gornjem Vrapču

Pomoć su zatražili djelatnici Skloništa za nezbrinute životinje Dumovec jer zbog dubine grobnice nisu mogli sigurno doći do životinje. No prije dolaska vatrogasaca lisica se sama snašla. Popela se ljestvama koje su djelatnici ranije postavili pokušavajući doći do nje i izašla iz grobnice.

Intervencija vatrogasaca tako na kraju nije bila potrebna, a lisica je nakon neobične avanture nastavila svojim putem, objavila je Vatrogasna postrojba Zagreb na Facebooku.

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