Zagrepčani će teže doznati jesu li na listi za stan: Ovi podaci će smjeti biti objavljeni

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izdala je Gradu Zagrebu prije otprilike mjesec i pol dana službenu opomenu te zabranila javnu objavu osobnih podataka, nakon što su gradske vlasti objavile podatke 1100 osoba koje su u najam dobile gradske stanove.

Tad su na popisu javno objavljena imena i prezimena te OIB-ovi korisnika gradskih stanova, što nije dopušteno Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Grad je stoga odlučio izmijeniti Odluku o najmu stanova, koja propisuje način objave podataka o redu prvenstva za dobivanje stanova, doznaje Večernji.

Dosad su smjela biti navedena imena i prezimena te OIB-ovi osoba koje imaju pravo na stan, a sad će biti objavljeni samo inicijali i posljednja četiri broja njihova OIB-a.