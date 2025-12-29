Zagrepčani će teže doznati jesu li na listi za stan: Ovi podaci će smjeti biti objavljeni

Nakon opomene AZOP-a, Grad Zagreb odlučio je izmijeniti odredbu o objavljivanju liste prava prvenstva za najam gradskih stanova. Tako će umjesto imena, prezimena i OIB-a, ubuduće kandidati moći doznati jesu li dobili gradski stan traženjem svojih inicijala i posljednjeg dijela OIB-a
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izdala je Gradu Zagrebu prije otprilike mjesec i pol dana službenu opomenu te zabranila javnu objavu osobnih podataka, nakon što su gradske vlasti objavile podatke 1100 osoba koje su u najam dobile gradske stanove.
Tad su na popisu javno objavljena imena i prezimena te OIB-ovi korisnika gradskih stanova, što nije dopušteno Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Grad je stoga odlučio izmijeniti Odluku o najmu stanova, koja propisuje način objave podataka o redu prvenstva za dobivanje stanova, doznaje Večernji.
Dosad su smjela biti navedena imena i prezimena te OIB-ovi osoba koje imaju pravo na stan, a sad će biti objavljeni samo inicijali i posljednja četiri broja njihova OIB-a.
Skrivanje identiteta
Ovakav način objave podataka nalazi se u javnom savjetovanju do 28. siječnja, a o njemu će se potom povesti rasprava u Gradskoj skupštini.
"Prema stavu Agencije javna objava OIB-a, koji je osjetljiv osobni podatak, bez zakonskog uporišta grubo je kršenje Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te njegova objava nije nužna niti razmjerna. Stav Agencije je da bi se mogao objaviti Prijedlog liste unutar kojega nisu dostupni osobni podaci ispitanika (korisnika fizičkih osoba) na način da se ne može utvrditi njihov identitet primjerice korištenjem inicijala imena i prezimena i korištenjem jednoznačnog identifikatora – rednog broja zahtjeva", stoji u obrazloženju nove liste reda prvenstva za dobivanje gradskih stanova u Zagrebu.