Od 'dotrajalog' do suvremenog: Kultni trg u Zapruđu dobiva novi sjaj

'Meštrovićev trg već je desetljećima središnje mjesto susreta i boravka stanovnika Zapruđa. Njegovom obnovom započinje nova faza uređenja jednog od najvažnijih javnih prostora ovog naselja koje će dobiti suvremen, sigurniji i zeleniji javni prostor, prilagođen svakodnevnom životu stanovnika, ali i budućim generacijama', rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Planiranim zahvatom trg će dobiti suvremenije i kvalitetnije uređenje, uz naglašavanje 16. meridijana kao prepoznatljivog prostornog motiva. Projekt obuhvaća obnovu opločenja kvalitetnim materijalima i provjeru sustava odvodnje, rekonstrukciju dječjih igrališta s novim i sigurnijim spravama, zamjenu dotrajalih antitraumatskih podloga i urbane opreme te postavljanje nove opreme poput klupa, stalaka, naslona i betonskih 'kubusa'.

Posebna pažnja posvetit će se zelenilu. Očuvat će se vrijedna postojeća stabala, a posadit će se i novo grmlje i trajnice, što će poboljšati mikroklimu i stvoriti ugodniji prostor za boravak, navode iz Grada. Procijenjena vrijednost radova je 1,4 milijuna eura bez PDV-a, a očekuje se da će početi tijekom ovog ljeta i trajati 5 mjeseci.