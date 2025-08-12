Zagrebački Hipodrom još nije vraćen u prvobitno stanje, sanacija će trajati mjesecima?

Istekao je rok unutar kojega je organizator Thompsonovog koncerta trebao vratiti Hipodrom u prvobitno stanje. To su na upit HRT-a potvrdili iz Grada, navodeći i da organizator to mora učiniti o svom trošku.

Iz Grada Zagreba za HRT podsjećaju da su svi detalji primopredaje i vraćanja Hipodroma u prvobitno stanje regulirani ugovorom. Korisnici tog prostora, koji je namijenjen konjičkim sportovima, tvrde da to još nije učinjeno. 'Hipodrom se još nije ni očistio do kraja jer se nije uklonila koncertna oprema', kaže Marko Ulaga, predsjednik Konjičkog društva Zagreb, koji smatra da je ostalo još puno posla na sanaciji terena.

'Ta građevinska infrastruktura koja je bila potrebna za održavanje koncerta je napravila određene mehaničke destabilizacije tla na sve tri staze, tako da će se morati dogovoriti kako će se to sanirati. Činjenica je da su ti prostori sada potpuno neupotrebljivi', dodaje. Ulaga objašnjava da su staze ispresjecane iskopanim kanalima u koje se polagala koncertna infrastruktura, zbog čega će sanacija biti kompleksna i za nju će trebati mjeseci. Tvrdi i da postoje problemi jer je Ustanova za upravljanje sportskim objektima, zbog nedavnih afera, još uvijek obezglavljena, što usporava provođenje bilo kakvih odluka.

Smeće u okolici Hipodroma mjesec dana nakon Thompsonovog koncerta Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL







'Oni nažalost imaju silne procedure oko donošenja odluka, a sada je situacija još puno kompleksnija. Mi ćemo imati nastavak aktivnosti na zapadnom dijelu Hipodroma, ali trkaći sportovi neće imati do kraja godine ništa. To je takva razina oštećenja, da to, po mojoj procjeni, neće biti moguće do proljeća', zaključuje Ulaga.