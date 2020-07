Zadnje istraživanje: HDZ bježi Restart koaliciji za jedan mandat, ali za zadržavanje Banskih dvora Plenković će se morati dobro oznojiti

Zadnji dio istraživanja Dnevnika Nove TV donosi raspoloženje birača u četiri tzv. zagrebačke izborne jedinice: I., II., VI. i VII. U tri od ove četiri jedinice u vodi Restart koalicija, a u jednoj HDZ

Kada se to pretvori u mandate, RESTART dobiva 4 sigurna mandata , HDZ također 4 sigurna mandata, 2 mandata osvojila bi koalicija MOŽEMO, a po jednog zastupnika dobiva Domovinski pokret te koalicija Stranka s imenom i prezimenom, FOKUS i PAMETNO. Dva su viseća mandata za koja se bore MOST i MOŽEMO, a u nekoj kombinaciji male šanse imaju i HDZ i RESTART.

RESTART je prvi izbor u I. izbornoj jedinici s potporom od 24,66 posto . Odmah slijedi HDZ s 24,50 posto, a treći je izbor koalicija MOŽEMO s potporom od 15,37 posto. Domovinski pokret osvaja 9,22 posto, izborni prag još prelazi koalicija predvođena Dalijom Orešković s 6,14 posto, a oko izbornog praga je i MOST s 5,56 posto.

U konačnici bi raspodjela mandata mogla biti: 4 RESTART, 4 HDZ, 3 MOŽEMO, 1 Domovinski pokret, 1 mandat MOST i koalicija SSIP, FOKUS I PAMETNO. U odnosu na prije 4 godine, SDP je izgubio 3 mandata, a HDZ 1 mandat. Živi zid je gubitnik.

U konačnici HDZ bi imao 6 mandata, RESTART 5, Domovinski pokret 2, a MOST jedan mandat. U odnosu na 2016. i HDZ i SDP imaju što su imali na prošlim izborima, MOST je potvrdio postojanje, a Živi zid je i tu gubitnik.

Tko pobijedi u II. izbornoj jedinic i, tradicija kaže, pobjeđuje u Hrvatskoj. Tamo vodi lista HDZ- a s 29,22 posto , slijedi RESTART s 25,55 posto, a Domovinski pokret je na 11,56 posto i MOST na 6,48 posto. Milan Bandić je ispod praga s 3,38 posto. HDZ tamo ima 5 sigurnih mandata, RESTART 5, 2 mandata dobio bi Domovinski pokret, a jedan mandat MOST. Tu se za jedan viseći mandat bore HDZ i Bandić, izglednije šanse ima HDZ, a u nekoj kombinaciji, ali ne izglednoj, šanse da ugrabi jedan mandat ima i RESTART.

Od Dugava do Velike Gorice pa do Hrvatske Kostajnice prostire se VI. izborna jedinica. Tu vodi RESTART koalicija s 28,4 posto, a odmah iza nje je HDZ s 26,9 posto. Slijedi Domovinski pokret s 9,4 posto, a koalicija MOŽEMO osvojila bi 8 posto. Izborni prag prelazi MOST s 5,7 posto, ispod izbornog praga je koalicija FOKUS, PAMETNO I SSIP s 4,1 posto.

U mandatima RESTART ima sigurnih 5 mandata, HDZ također može računati na 5 mandata, a po jednog zastupnika osvojili bi Domovinski pokret, koalicija predvođena Možemo te MOST. Tu se za jedan mandat bore RESTART i koalicija PAMETNO, FOKUS, SSIP, ali i Domovinski pokret, no šanse su im manje.

U konačnici bi RESTART dobio 6 mandata, HDZ 5 mandata, a po jedan mandat Domovinski pokret, MOŽEMO i MOST. U odnosu na prije 4 godine, u mandatima nema razlike između SDP-a i HDZ-a, a zapravo su gubitnici Bandićeva lista i Živi zid.

U VII. jedinici vodi RESTART