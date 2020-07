Stiglo još jedno istraživanje: Čini se da će izborna utakmica biti nikad neizvjesnija, Škoro i Penava pomrsili račune HDZ-u

Hrvatska za pet dana izlazi na birališta, a Dnevnik Nove TV donosi ekskluzivno istraživanje o raspoloženju birača po izbornim jedinicama. U ovom prvom od tri dijela objavljujemo raspoloženje birača u Slavoniji te na Sjeveru Hrvatske, odnosno 3., 4. i 5. izbornoj jedinici, dok će rezultate ostalih izbornih jedinica prikazati u iduća dva dana

Slavonija je tradicionalno bila HDZ-ov bazen glasova. Tamo su prije četiri godine od 28 zastupnika osvojili njih 14. Sada su i dalje vodeća stranka, ali nagrižena od Domovinskog pokreta. U 4. izbornoj jedinici vodi HDZ s 31 posto, odmah iza je Restart koalicija s potporom od 24 posto i na trećem je mjestu Domovinski pokret sa 16,6 posto. Oko izbornog praga je Most s 4,9 posto, javlja Nova TV.

Kada se postoci pretvore u mandate, HDZ ima pet izglednih mandata, Restart koalicija njih četiri, a Domovinski pokret tri. Vodi se borba za dva mandata i njih dobivaju ili gube HDZ, Most, Restart i Domovinski pokret. U konačnici, najveće su šanse da HDZ ima šest mandata, a Most dobije zastupnika u 4. izbornoj jedinici.

četiri dana do izbora

Jug Slavonije ili 5. izborna jedinca zanimljiva je zbog sraza Zdravka Marića i Ivana Penave. HDZ je tamo prije 4 godine osvojio 8 mandata. Sada ta stranka dobiva bitno manje postotaka – točnije 33,4 posto – ali i mandata . Domovinski pokret dobiva pak 22,4 posto, Restart koalicija 15 posto, a izborni prag prelazi i MOST sa 6,9 posto. U mandatima – HDZ dobiva 6 mandata, Domovinski pokret njih 4, Restart koalicija 3 i MOST jedan mandat. Za 14. mandat zapravo se bori Restart koalicija i ako ga osvoje dobila bi spomenuta 3 zastupnika. U suprotnom, taj bi mandat mogao prijeći u ruke HDZ-a ili Domovinskog pokreta. Prije 4 godine SDP, tada u drugoj koaliciji, osvojio je 4 mandata.

No, tu su još tri liste oko izbornog praga i to Reformisti Radimira Čačića s 5,4, HNS s 3,5 posto te MOST s 3,5 posto. Tri su granična mandata za koja se bore te tri liste. Ako ne uspiju prijeći prag, na dodatni mandat vrebaju HDZ, Restart i Domovinski pokret. Po trenutačnom stanju najizglednije je da Restart dobije osmog zastupnika, Domovinski pokret drugog zastupnika, a Reformisti Radimira Čačića osvoje jedan mandat.

TKO IMA KOLIKO ZASTUPNIKA NAKON TRI IZBORNE JEDINICE

Nakon tri izborne jedinice HDZ i Restart su poravnati sa po 15 mandata. Domovinski pokret imao bi 9 zastupnika, a Most njih 2 i na kraju tu su Reformisti s jednim mandatom.