Zadali su mu udarac, ali to nije sve: Vrhovni sud sprema nove presude protiv Trumpa?

Donald Trump mjesecima je upozoravao da bi odluka Vrhovnog suda o poništenju carina bila katastrofalna, piše BBC u petak navečer.

Mogućnost da mu sud ograniči uvođenja carina nazvao je "ekonomskom i nacionalno-sigurnosnom katastrofom". Većina u Vrhovnom sudu, koja je u petak presudila protiv predsjednika, nije za to marila. Troje konzervativnih sudaca glasalo je jednako kao i troje liberalnih. Kongres, a ne predsjednik, ima ovlasti za uvođenje carina, odlučili su. I ništa u zakonu na kojem je predsjednik temeljio svoje carine, Zakonu o izvanrednim ekonomskim ovlastima iz 1977., ne daje mu tako široke ovlasti.

Trump je na nabrzinu organiziranoj konferenciji za novinare u petak oštro kritizirao suce koji su presudili protiv njega. Rekao je da se "stidi" troje konzervativaca koji su poništili njegove carine, a troje liberala smatra "sramotom". Trump je zatim obećao da će ponovno uvesti carine koristeći predsjedničke ovlasti dostupne prema drugim zakonima, ali su po njima visina carina i njihovo vremensko trajanje ograničene. Pitanje ovlasti američkog predsjednika rijetko dospije na Vrhovni sud. Većina sudaca tijekom protekle godine pokazala je spremnost dopustiti Trumpu da nastavi sa svojim programom, posebno u borbi s imigracijom i preoblikovanjem savezne vlade, čak i dok se pravni izazovi probijaju kroz sudski sustav. Ovaj slučaj, koji je prošao kroz sustav po ubrzanoj proceduri, zalupio je vrata takvoj ekspanzivnoj upotrebi predsjedničke vlasti.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO







