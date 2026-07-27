Šef vatrogasaca: 'Hrvatski sustav nije ugrožen'

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je u središnjem Dnevniku HRT-a da su razorni požari u Francuskoj i Španjolskoj posljedica toplinskog vala i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Istaknuo je da je Hrvatska spremna za protupožarnu sezonu, unatoč povećanju broja požara u odnosu na prošlu godinu

Govoreći o velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, Slavko Tucaković je za HRT rekao da su ekstremne vremenske prilike glavni razlog njihova brzog širenja. 'Požari su sigurno posljedica velikog toplinskog vala, ali i promjena koje nam dolaze. Toplinski val, jak vjetar i njihovo međusobno djelovanje rezultirali su velikim požarima na području Španjolske i Francuske. Klimatski uvjeti su slični, a stanovništvo je ugroženo. U Španjolskoj je smrtno stradalo 14 osoba, a u Francuskoj dva vatrogasca. Vidimo da je požar vrlo razoran, a novi toplinski val sigurno će dodatno pogoršati stanje s obzirom na to da ima puno vjetra', rekao je. Dodao je da će se, unatoč povremenim kišama, opožarena područja vrlo brzo ponovno isušiti.

'Potrebno je djelovati vrlo brzo, s velikim količinama vode i velikim brojem snaga', istaknuo je. Komentirajući odluku Hrvatske da u Francusku pošalje jedan kanader, Tucaković je poručio da to ne ugrožava spremnost domaćeg sustava. 'Naravno da smo spremni. Hrvatski vatrogasni sustav je prepoznatljiv i vidi se kako radimo. Bez obzira na to što smo poslali jedan kanader, imamo još četiri spremna kanadera (op. a. ukupno pet) te šest Air Tractora. Spremne su i sve zemaljske snage. To smo vidjeli na nizu požara ove godine koji su vrlo brzo stavljeni pod kontrolu', rekao je, podsjetivši na intervencije na Korčuli, Hvaru i u Komiži.

Požari u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: David Borrat







+8 Požari u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: David Borrat