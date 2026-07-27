kanader u francuskoj

Šef vatrogasaca: 'Hrvatski sustav nije ugrožen'

Bi. S.

27.07.2026 u 20:55

Požari u Francuskoj
Požari u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia
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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je u središnjem Dnevniku HRT-a da su razorni požari u Francuskoj i Španjolskoj posljedica toplinskog vala i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Istaknuo je da je Hrvatska spremna za protupožarnu sezonu, unatoč povećanju broja požara u odnosu na prošlu godinu

Govoreći o velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, Slavko Tucaković je za HRT rekao da su ekstremne vremenske prilike glavni razlog njihova brzog širenja.

'Požari su sigurno posljedica velikog toplinskog vala, ali i promjena koje nam dolaze. Toplinski val, jak vjetar i njihovo međusobno djelovanje rezultirali su velikim požarima na području Španjolske i Francuske. Klimatski uvjeti su slični, a stanovništvo je ugroženo. U Španjolskoj je smrtno stradalo 14 osoba, a u Francuskoj dva vatrogasca. Vidimo da je požar vrlo razoran, a novi toplinski val sigurno će dodatno pogoršati stanje s obzirom na to da ima puno vjetra', rekao je. Dodao je da će se, unatoč povremenim kišama, opožarena područja vrlo brzo ponovno isušiti.

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'Potrebno je djelovati vrlo brzo, s velikim količinama vode i velikim brojem snaga', istaknuo je.

Komentirajući odluku Hrvatske da u Francusku pošalje jedan kanader, Tucaković je poručio da to ne ugrožava spremnost domaćeg sustava. 'Naravno da smo spremni. Hrvatski vatrogasni sustav je prepoznatljiv i vidi se kako radimo. Bez obzira na to što smo poslali jedan kanader, imamo još četiri spremna kanadera (op. a. ukupno pet) te šest Air Tractora. Spremne su i sve zemaljske snage. To smo vidjeli na nizu požara ove godine koji su vrlo brzo stavljeni pod kontrolu', rekao je, podsjetivši na intervencije na Korčuli, Hvaru i u Komiži.

Požari u Španjolskoj
  • Požari u Španjolskoj
  • Požari u Španjolskoj
  • Požari u Španjolskoj
  • Požari u Španjolskoj
  • Požari u Španjolskoj
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Požari u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: David Borrat

Osvrnuo se i na ovogodišnju statistiku požara.

'Imamo povećanje od sedam posto u odnosu na prošlu godinu, a u priobalju ih je 16 posto više. U priobalju je dosad zabilježeno 3200 požara, a zračne snage angažirane su 65 puta. Svi su vrlo brzo ugašeni, u roku od dva dana, rekao je. Naglasio je da je, uz spremnost vatrogasnih snaga, ključna i prevencija.

'Ljudski faktor je vrlo bitan, kao i djelovanje na svim razinama lokalne samouprave. Vrlo je važno da svi djelujemo preventivno. Nemojmo paliti otvoreni plamen i odbacivati opuške', poručio je Tucaković.

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