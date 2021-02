'Zabrana ulaska u imotski hotel me uznemirila kao što je SAD uzrujala objava rata od strane NDH-a'

Nakon što je vlasnik hotela i restorana Zdilar u Imotskom na vrata svog objekta stavio natpis kako je u njegove 'dvore' zabranjen ulaz SDP-ovcima Arsenu Bauku i Nenadu Staziću Večernji list upitao je saborskog zastupnika Arsena Bauka za komentar

Bauk kaže kako će on stoički otrpjeti to što nije dobrodošao u spomenuti ugostiteljski objekt u Imotskom, a za njegovog vlasnika ima četiri dobronamjerna savjeta, da ne bi, kaže, dobio kaznu.



'Kao prvo, umjesto „zabranjuje“ trebao bi napisati na vrata „nije dobrodošao“. Kao drugo, obzirom da je uz poruku i amblem SDP-a nije jasno brani li ulaz samo Staziću i meni ili svim SDP-ovcima. To mora precizirati. Kao treće, Nenada Stazića bi trebao poštedjeti ovoga svega jer on više nije državni dužnosnik. Kao četvrto, mora navesti i razloge zbog kojih nam brani ulazak u svoj objekt kako bi javnost mogla ocijeniti koliko je to sve skupa legitimno', kazao je Bauk.