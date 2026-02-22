Zabrana alkohola nakon 20 sati: Istraživanje pokazuje snažnu potporu

Vlada priprema zakonski prijedlog kojim bi se zabranila prodaja alkoholnih pića nakon 20 sati na svim prodajnim mjestima, osim u ugostiteljskim objektima i restoranima. Prema najnovijem istraživanju HRejtinga, koje je za HRT provela agencija Promocija plus, većina građana podržava tu mjeru
Istraživanje je provedeno od 16. do 18. veljače na uzorku od 1000 ispitanika.
Većina za zabranu
S Vladinim prijedlogom slaže se ili uglavnom slaže više od 55 posto ispitanih. Gotovo 40 posto građana uglavnom se ili uopće ne slaže s idejom zabrane večernje prodaje alkohola, dok pet posto nema stav ili ga nije željelo iznijeti, objavio je HRT.
Kao glavni razlog za uvođenje zabrane, više od 45 posto ispitanika navodi smanjenje ovisnosti među mladima i suzbijanje noćnih opijanja. Uvođenje reda u turističkim središtima tijekom ljetnih mjeseci ključnim motivom smatra 17,5 posto građana.
Nešto manje od 12 posto anketiranih drži da je cilj smanjiti opijanje turista na otvorenim prostorima, dok nešto više od 10 posto smatra da bi se mjerom pomoglo ugostiteljima povećanjem prometa.
Hoće li turizam trpjeti?
Mišljenja su podijeljena i kada je riječ o mogućem utjecaju na turizam. Da će zabrana znatno ugroziti hrvatski turizam, smatra 13 posto ispitanika. Dodatnih 24 posto procjenjuje da će negativnih posljedica biti, ali ne u većoj mjeri.
S druge strane, podjednak udio građana vjeruje da mjera neće naštetiti turizmu, nego da bi mogla imati pozitivan učinak uvođenjem reda na ulicama i trgovima. Najveći dio ispitanika, njih 32,5 posto, smatra da zabrana neće imati nikakav utjecaj na turističke rezultate.
Vladin prijedlog tako već u startu izaziva podijeljene reakcije, ali istraživanje pokazuje da trenutačno uživa potporu većine građana, ponajprije zbog očekivanja da bi mogao pridonijeti smanjenju zlouporabe alkohola među mladima i smirivanju noćnih okupljanja.