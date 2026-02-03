Kamo ide Istra kao turistička destinacija: 'Treba nam inteligentni turizam'

"To nije kontradikcija nego inteligentni turizam . Istra je s pravom šampion hrvatskog turizma i prepoznata destinacija na Mediteranu, u Europi, pa i šire, a kada govorimo o značaju turizma, brojke same za sebe govore jer godišnje bilježimo oko pet milijuna posjetitelja i gotovo 30 milijuna noćenja, što čini približno trećinu ukupnog hrvatskog turističkog prometa", rekao je istarski župan Boris Miletić .

Brojni gradonačelnici i načelnici, turistički dužnosnici i stručnjaci, osmišljavanje strategije i oblikovanje budućnosti turizma u Istri smatraju prioritetom te su se u raspravi složili da je vrijeme za prekretnicu u pristupu razvoja turizma. Njihov zajednički stav je da Istri ne treba manje turizma, nego bolji turizam s manje turista, a više prosperiteta.

Podsjetio je kako turizam sudjeluje sa značajnim postotkom u ukupnom BDP-u, dok turistički promet u Istri čini značajan udio u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske. No ključno pitanje nije samo gdje smo danas, već kamo idemo sutra, smatra Miletić.

"Znamo gdje smo bili i znamo gdje smo sada, ali odgovornost je na svima nama da promišljamo budućnost. Turizam je važna gospodarska djelatnost, ali i odgovornost prema regiji u kojoj živimo i radimo, prema našim građanima, a posredno i prema ukupnom gospodarstvu. Postigli smo puno, ali želimo biti još bolji. Svjesni smo da su potrebne promjene u načinu razmišljanja i u donošenju odluka", rekao je Miletić.

Smatra kako se na dio okolnosti ne može izravno utjecati jer su u domeni nacionalnog zakonodavstva, ali drži da Istra može lobirati, predlagati i zalagati se za promjene.

Direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kazao je da u Istri, posebno među strukom - arhitektonskom, planerskom, ekonomskom i turističkom - postoji kritična masa željna zaokreta u promišljanju turizma.

"Upravo su u tijeku izrade nekoliko ključnih dokumenata za budući turistički razvoj. To su planovi upravljanja destinacijom te opteretni kapacitet destinacija, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou, zatim nova vizija turizma Istre s master planom razvoja turizma Istre te strateškim i operativnim marketinškim planom", rekao je Ivošević.

"Kada rast sam po sebi više nije dovoljan, onda treba okrenuti kurs", poručio je Eulogio Bordas, predsjednik Bordas Associatesa, kompanije koja je savjetnik turističkih industrija i destinacija. Smatra da je zadovoljstvo domicilnog stanovništva ključan preduvjet kvalitetnog turizma, ali je primijetio da je Istra pred izazovom koji su imale i druge destinacije pa je izdvojio određene prioritete i ciljeve kojima treba stremiti. Među njima su zaštita obiteljskog nasljeđa i prelazak s kvantitete na vrijednost.